الدفاع المدني يحذر من ظروف جوية متوقعة اليوم وغدا

قال مدير الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان :

“أصدرنا توجيهات بالاستعداد الكامل لمراكز الدفاع المدني وتهيئة المعدات والآليات الاختصاصية لتكون على أتمّ جاهزية للتعامل مع المنخفض الجوي الحالي والتنسيق مع مختلف الدوائر الساندة وذات العلاقة المشتركة مع عمل الدفاع المدني بغية مواجهة الظروف الجوية المتوقعة والمتطرفة خلال اليوم ويوم غدٍ “.

-أن “هذه التوجيهات جاءت تلقي الإشعارات من هيئة الأنواء الجويَّة والرصد الزلزالي بتأثر البلد بمنخفض جوي ترافقه سرعة رياح وعواصف تصل الى أكثر من 70 كم في الساعة تكون محملة بالغبار مع تساقط الأمطار بشكل متفاوت من منطقة الى اخرى”.

-ندعو المواطنين الى “الالتزام بوصايا وارشادات الدفاع المدني الخاصة بالعواصف والرياح للتقليل من آثار المنخفض الجوي الذي ستؤثر الرياح والعواصف فيه بشكل عام في البلاد”.

– الوصايا والارشادات الخاصة بالعواصف :

1- عدم الاقتراب من الأسلاك المتدلية تحسباً لانقطاعها الحديث نتيجة العاصفة وأن التيار الكهربائي لا يزال فيها.

2- عدم الاقتراب من الأبنية التي لا يزال العمل فيها قائماً أو تلك الآيلة للسقوط تحسباً لسقوط بعض مخلفات البناء منها.

3- عدم الاحتماء بالأشجار الكبيرة تحسباً لسقوطها.

4- الانتباه عند قيادة العجلات خصوصاً والعواصف التي تكون مصحوبة بالغبار الكثيف والانتباه الى علامات المرور.

5- غلق الأبواب والشبابيك داخل المنازل لمنع حصول تيار هوائي مستمر داخل المنزل اثناء العاصفة وحدوث بعض الحوادث غير المتوقعة من سقوط مقتنيات المنزل بشكل عشوائي.

6- على أولياء الأمور تبصير الأطفال عن العاصفة لكي يناموا بشكل هادئ لا سيما أن العاصفة تكون مصحوبة بأصوات مخيفة للصغار.

7- الانتباه عند عبور الشوارع لا سيما في أوقات الليل وذلك لأن العاصفة لا سيما المحملة بالغبار تحجب رؤية سواق المركبات لمسافات طويلة.

8- رفع المواد القابلة للتطاير من فوق أسطح المباني منعاً لحدوث حوادث أصابة نتيجة تساقطها.

9- الابتعاد عن الوقوف أسفل لوحات الإعلانات الضوئية لا سيما الكبيرة منها.

10- تثبيت المظلات بمختلف أنواعها بشكل جيد لا سيما التي تحتوي على أذرع حديد.

11- الانتباه الى البنايات المغلفة بمادة (الكوبوند) لتطاير بعض الأجزاء منها خلال العواصف.

12- الانتباه الى جميع أبراج الاتصالات والانترنت تحسباً لتمايلها وسقوطها لاسيما أنها منصوبة فوق أعلى المنازل السكنية.

13- ضرورة وسرعة الاتصال بهاتف سيطرة الدفاع المدني (115) مجاناً من أي هاتف محمول أو ارضي عند حصول اي طارئ.