الرئيس بارزاني في السنوية الـ 51 لإتفاقية آذار : انكار حقوق شعب كوردستان لن يكسر إرادته

قال الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ، اليوم الخميس ، ان انكار حقوق شعب كوردستان وانتهاك الاتفاقات والمبادئ الدستورية لن يكسر إرادة شعب كوردستان.

الرئيس بارزاني وفي رسالة بمناسبة الذكرى 51 لإتفاقية آذار التي وُقعت بين الزعيم الكوردي التاريخي ملا مصطفى بارزاني ، والحكومة العراقية آنذاك ، وتم بموجبها الاعتراف بحقوق الشعب الكوردي لأول مرة ، قال “نستذكر اليوم عاليا الذكرى الحادية والخمسين لإتفاقية آذار 1970، التي كانت ثمرة نضال وكفاح شعبنا خلال ثورة أيلول العظيمة” . مضيفاً ان ” اهمية اتفاق آذار تأتي من كونها أول اعتراف رسمي من قبل الحكومة العراقية بجزء من حقوق شعب كوردستان المشروعة”، مشيراً الى أن “الاتفاقية اثبتت ان السلطات العراقية لا تستطيع النيل من إرادة شعب كوردستان بالقوة والسلاح.”

مردفاً ، بالقول ان “تصدي وصمود وتضحيات البيشمركه ووحدة صف الثوار والوطنيين بقيادة البارزاني الخالد، أرغم حكومة العراق في ذلك الوقت، على الجلوس على طاولة المفاوضات، والإعتراف بالحقوق والمكتسبات التاريخية لشعبنا”. وتابع ” رغم أن إتفاقية آذار قد خرقت في النهاية من قبل النظام، لكن ذلك المكسب كان بمثابة بوابة لمرحلة نضالية جديدة وخطوة كبيرة نحو تحقيق مكتسبات وإنتصارات عظيمة لشعبنا”.

وأضاف الزعيم الكوردي ” في هذه الذكرى ، وفي الوقت الذي نؤكد على رسالة شعبنا في السلام والتعايش والحوار، نعيد الى أذهان الجميع ونذكرهم، أن إنكار وتجاهل حقوق شعب كوردستان وخرق الإتفاقيات والمبادىء الدستورية والقانونية المتعلقة بحقوق شعب كوردستان، لايكسر بأي شكل من الأشكال إرادة شعبنا في تحقيق حقوقه المشروعة ، لأن لشعب كوردستان تجارب طويلة من النضال والوعي والصمود ويدرك جيداً حقوقه ولا يتنازل عنها”.