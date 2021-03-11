بالتنسيق مع البيشمركة ..عملية لمكافحة الارهاب العراقي في “قره جوخ”

افادت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الخميس، بانطلاق عملية خاصة في سلسلة جبال قره جوخ قرب قضاء مخمور(جنوب شرق الموصل)، سبقتها 30 ضربة جوية اسفرت عن تدمير عدد من الاوكار وقتل مجموعة من الإرهابيين.

وجاء في بيان للخلية أنه “بتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة، يواصل الشجعان في جهاز مكافحة الإرهاب عملياتهم الناجحة والنوعية في مختلف قواطع العمليات لملاحقة بقايا عصابات داعش ودك أوكارهم، وبعد مجموعة من العمليات المتميزة والاستباقية، شرعت قيادة العمليات الخاصة الثانية في جهاز مكافحة الإرهاب بتنفيذ عملية خاصة في سلسلة جبال قره جوخ سبقتها 30 ضربة جوية لطيران التحالف الدولي”.

وأضاف البيان ، أن الضربات “أسفرت عن تدمير عدد من الأوكار وقتل مجموعة من الإرهابيين وقد باشر طيران الجيش منذ الصباح الباكر بتقديم الاسناد الجوي القريب لهذه العملية والتي جاءت بالتنسيق مع قوات البيشمركة في الطرف الشمالي من سلسلة الجبال وقيادة الفرقة 14 الجيش العراقي من الطرف الجنوبي”.

وفي الفترة الاخيرة ازدادت تحركات داعش وخصوصا في هذه المناطق حيث يستغل التنظيم الفراغ الامني الحاصل نتيجة انسحاب قوات البيشمركة وضعف اداء القوات الامنية العراقية لمعاودة شن الهجمات الارهابية