Posted on by

بعمق 32 كم داخل الحدود .. قاعدة تركية رابعة في محيط عين عيسى

باشر الجيش التركي ببناء قاعدة عسكرية جديدة في ريف عين عيسى في غربي كوردستان(كوردستان سوريا)، وذلك في إطار تعزيز تواجدها في المنطقة.

وذكرت مصادر مقربة من قوات سوريا الديمقراطية(قسد) أن “الجيش التركي بدأ منذ أيام بإنشاء قاعدة عسكرية رابعة في محيط عين عيسى حيث قام بنصب برج مراقبة ورادارات وبناء سواتر ترابية في محيط قرية هوشان الواقعة بالقرب من محيط الطريق الدولي M4″.

وأضافت ، أن ” القاعدة التركية الجديدة تقع 1 كم شمال الطريق الدولي M4 غربي بلدة عين عيسى، وعلى عمق 32 كم داخل الأراضي السورية “.

وصعّد الجيش التركي وميليشياته من هجماتهم على مواقع (قسد) والنظام في محيط عين عيسى وريفها مؤخراً، ما أسفر عن وقوع خسائر بشرية من الجانبين .

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close