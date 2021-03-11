داعياً للالتزام بالدستور والشراكة .. نيجيرفان بارزاني في الذكرى 51 لإتفاقية آذار : لنتعظ كعراقيين من التاريخ وأخطاء الماضي

في بيان بمناسبة الذكرى الـ 51 لاتفاقية 11 آذار ، قال رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس، انه ينبغي ان يتعظ العراقيون كلهم من أخطاء الماضي وأن يلتزم الجميع بالدستور والشراكة والتعاون .
البيان نقل عن رئيس إقليم كوردستان ، القول ” نستذكر اليوم بتقدير وإكبار الذكرى الحادية والخمسين لاتفاقية 11 آذار 1970 التي كانت ثمرة ثورة أيلول العظيمة والنضال المتواصل والإصرار والإرادة المتينة لشعب كوردستان بقيادة البارزاني الخالد”. مضيفاً ” في هذه الذكرى، نحيي الأرواح الطاهرة لشهداء كوردستان الذين قدموا أرواحهم قرابين في سبيل حرية الشعب والوطن”.
مردفاً ” كانت اتفاقية 11 آذار الوثيقة الرسمية الأولى في تاريخ شعب كوردستان المعاصر والتي اضطرت الحكومة العراقية بموجبها أن تقر ببعض حقوقه في إطار حكم ذاتي “. وتابع ” رغم أن الحكومة العراقية ، واعتماداً منها على منطق القوة، تراجعت عن الاتفاقية، إلا أن ارادة شعب كوردستان وكما كانت دائماً، لبلوغ حقوقها أقوى من القمع والقسوة وقوة السلاح ، فأضحت هذه الاتفاقية بالنتيجة أساساً لمكاسب أعظم تمثلت في الانتفاضة وفي الفدرالية لإقليم كوردستان”.
موضحاً ” لم يؤدي منطق القوة والتراجع عن اتفاقية 11 آذار إلا لاستمرار الحرب وجلب المزيد من الدمار والكوارث للعراق . لذا، وفي هذه الذكرى، دعونا جميعاً في العراق نعتبر من التاريخ وأخطاء الماضي ونلتزم بالدستور والشراكة والتعاون بيننا، لنحل كل مشاكلنا ونضمن الأمان والاستقرار والتقدم ومستقبلاً أفضل للبلد ولكل مكوناته”.
وختم رئيس إقليم كوردستان ، بالقول “وكما كانت اتفاقية 11 آذار ثمرة الاتحاد والتلاحم ووحدة الصف وثورة شاملة لكل مكونات شعب كوردستان، لنجعل من احياء ذكراها حافزاً للتلاحم ووحدة الصف والعمل المشترك والتعاون بين جميع الأطراف والمكونات، في سبيل حماية المكاسب وترسيخ النظام الفدرالي وضمان الحقوق الدستورية لشعب كوردستان”.