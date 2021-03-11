داعياً للالتزام بالدستور والشراكة .. نيجيرفان بارزاني في الذكرى 51 لإتفاقية آذار : لنتعظ كعراقيين من التاريخ وأخطاء الماضي

في بيان بمناسبة الذكرى الـ 51 لاتفاقية 11 آذار ، قال رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس، انه ينبغي ان يتعظ العراقيون كلهم من أخطاء الماضي وأن يلتزم الجميع بالدستور والشراكة والتعاون .

البيان نقل عن رئيس إقليم كوردستان ، القول ” نستذكر اليوم بتقدير وإكبار الذكرى الحادية والخمسين لاتفاقية 11 آذار 1970 التي كانت ثمرة ثورة أيلول العظيمة والنضال المتواصل والإصرار والإرادة المتينة لشعب كوردستان بقيادة البارزاني الخالد”. مضيفاً ” في هذه الذكرى، نحيي الأرواح الطاهرة لشهداء كوردستان الذين قدموا أرواحهم قرابين في سبيل حرية الشعب والوطن”.

مردفاً ” كانت اتفاقية 11 آذار الوثيقة الرسمية الأولى في تاريخ شعب كوردستان المعاصر والتي اضطرت الحكومة العراقية بموجبها أن تقر ببعض حقوقه في إطار حكم ذاتي “. وتابع ” رغم أن الحكومة العراقية ، واعتماداً منها على منطق القوة، تراجعت عن الاتفاقية، إلا أن ارادة شعب كوردستان وكما كانت دائماً، لبلوغ حقوقها أقوى من القمع والقسوة وقوة السلاح ، فأضحت هذه الاتفاقية بالنتيجة أساساً لمكاسب أعظم تمثلت في الانتفاضة وفي الفدرالية لإقليم كوردستان”.

موضحاً ” لم يؤدي منطق القوة والتراجع عن اتفاقية 11 آذار إلا لاستمرار الحرب وجلب المزيد من الدمار والكوارث للعراق . لذا، وفي هذه الذكرى، دعونا جميعاً في العراق نعتبر من التاريخ وأخطاء الماضي ونلتزم بالدستور والشراكة والتعاون بيننا، لنحل كل مشاكلنا ونضمن الأمان والاستقرار والتقدم ومستقبلاً أفضل للبلد ولكل مكوناته”.

وختم رئيس إقليم كوردستان ، بالقول “وكما كانت اتفاقية 11 آذار ثمرة الاتحاد والتلاحم ووحدة الصف وثورة شاملة لكل مكونات شعب كوردستان، لنجعل من احياء ذكراها حافزاً للتلاحم ووحدة الصف والعمل المشترك والتعاون بين جميع الأطراف والمكونات، في سبيل حماية المكاسب وترسيخ النظام الفدرالي وضمان الحقوق الدستورية لشعب كوردستان”.