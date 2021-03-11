شكر وتقدير للاردن لاستجابتها بشأن عبور كتابي تسريب الاخبار والحرب النفسية

حامد شهاب

لايسعني الا ان اتقدم الى دار أمجد للطباعة والنشر والتوزيع لتسهيلها مهمةعبور كتابي الذي صدر عنها مؤخرا، وجرى ازالة الاسباب التي حالت دون عبوره عبر منفذالكرامة الاردني بسبب سوء الفهم ، وتم حل الاشكال من قبلهم.

كما لا يسعني الا ان اتقدم للسيد نقيب الصحفيين العراقيين الاستاذ مؤيداللامي لما بذله من جهود مع نقابة الصحفيين الاردنية من اجل تسهيل مهمة الكتابوايصاله الى العراق ، والشكر موصول لنقابةالصحفيين الاردنية التي استجابت هي الاخرى لتسهيل مهمة الكتاب.

واقدم الشكر للجهات الاردنية المسؤولة في معبر الكرامة ، كونها بذلت جهودالتسهيل مهمة عبور الكتاب الاسبوع المقبل ، بسبب ظروف الحظر في العراق الذي يبدأ مننهاية مساء كل خميس وينتهي حتى صباح الاثنين من كل اسبوع واتمنى من الجهاتالعراقية هي الاخرى ان تسهيل مهمة عبوره عند طريبيل.. ولهم منا التقدير والاحترام.