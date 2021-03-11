ظاهر العشرات من أهالي النجف في ساحة ثورة العشرين

11 Mar 2021
النجف- 11 اذار: تظاهر العشراتُ من أهالي النجف في ساحة ثورة العشرين للمطالب بإقالة الحكومةِ المحلية أسوةً بمحافظةِ ذي قار، متهمينَها بالفساد وعدمِ إتخاذِ أي اجراءٍ لمحاسبةِ الجماعات المسلحة التي تلطخت أيديها بدماءِ والناشطين والمتظاهرين.
11 Mar 2021
النجف- 11 اذار: تظاهر العشراتُ من أهالي النجف في ساحة ثورة العشرين للمطالب بإقالة الحكومةِ المحلية أسوةً بمحافظةِ ذي قار، متهمينَها بالفساد وعدمِ إتخاذِ أي اجراءٍ لمحاسبةِ الجماعات المسلحة التي تلطخت أيديها بدماءِ والناشطين والمتظاهرين.
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