عالية نصيف تكشف عن الشخصيات العراقية والبريطانية التي تسعى إلى نهب أربعة مليارات دولار من خلال إحالة مشروع مياه البصرة

كشفت النائبة عالية نصيف عن عدد من الشخصيات العراقية والبريطانية التي تسعى إلى نهب أربعة مليارات دولار من أموال الشعب العراقي من خلال إحالة مشروع معالجة شحة وملوحة المياه في البصرة ضمن القرض البريطاني الى شركة بي ووتر هولدنغ الفاشلة والخاسرة .

وقالت في بيان اليوم :” أن عراب المشروع في العراق هو مستشار مشهور ومدير أحد المصارف، وهو يدافع ويكتب تقارير مليئة باللف والدوران والتلاعب بالكلمات من أجل التغطية على عيوب الشركة الفاشلة التي ليست لها أعمال مماثلة “.

وبينت نصيف أنه :” من الجانب البريطاني أبرز المشاركين في التخطيط للجريمة (التي إن شاء الله لن نسمح لهم بتنفيذها) هو السفير البريطاني السابق الذي قامت شركة بي هولدنغ الخاسرة بتعيينه مستشاراً وممثلاً لها، والبارونة البريطانية المعروفة التي تزور العراق وتحظى بالحفاوة والترحيب ولكن اتضح أن زياراتها تهدف إلى عقد صفقات مشبوهة، فهي المسؤولة عن ترتيب كافة الأمور بالتعاون والتنسيق مع المستشار العراقي المشهور “.

وأوضحت نصيف :” أن القصة باختصار أن هناك مبلغ ضخم جداً (أكثر من أربعة مليارات دولار) سيتم نهبه من العراق من خلال مشروع وهمي يمول من القرض البريطاني الذي سوف يسدده العراق ويدفع ثمنه الشعب العراقي دون الحصول على أية خدمة، وسيبقى مشروع تحلية ماء البصرة مجرد حلم لأن هذه الشركة الخاسرة والفاشلة ستبحث في النهاية عن عذر وتدعي أن الوضع الأمنى يحول دون إكمال المشروع، لتهرب ومعها الجمل بما حمل “.

وتابعت نصيف :” ان هذه الخطة هي نوع من أنواع التعاون بين حيتان الفساد في العراق والحيتان البريطانيين، وبعد أن قدمنا شكاوى رسمية إلى هيئة النزاهة والادعاء العام ننتظر الإجراءات التي سيتم اتخاذها ليطلع عليها الشعب العراقي “.