فصيل مسلح يصدر بيانا بشأن اغتيال ‘جاسب الهليجي’ في ميسان

نفت حركة “أنصار الله الأوفياء”، الخميس، صلتها باغتيال (جاسب حطاب الهليجي)، ونجله الناشط المحامي (علي الهليجي).

وقالت الحركة في بيان (11 اذار 2021)، ان حركة “أنصار الله الأوفياء” تنفي صلتها باغتيال (جاسب حطاب الهليجي)، ونجله الناشط المحامي (علي الهليجي) وعلى الجميع توخي الدقة في نقل المعلومة.

وافاد مصدر امني في محافظة ميسان، الاربعاء، باغتيال والد المختطف علي جاسب حطاب في مدينة العمارة.

وقال المصدر لـ NRTعربية، ان “العملية تمت عن طريق شخصين يستقلان دراجة نارية، قاموا باغتيال والد المختطف علي جاسب حطاب في مدينة العمارة”.

بينما أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، الاربعاء، تشكيل فريق عمل أمني مختص لكشف الجناة، لتوضيح ملابيات مقتل والد الناشط علي جاسب.

وقالت المديرية في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، ان “الحادث جنائي وسببه وجود خلافات عشائرية ودعاوى قائمة قبل وقوع حادث قتل المجنى عليه وأطراف آخرين”، مشيرا الى ان “القضية قيد التحقيق حتى الوصول الى مرتكبي الجريمة و معرفة دوافع الحادثة“.

واضاف البيان، ان “قوة أمنية شرعت باعتقال 5 أشخاص مشتبة بهم على خلفية الحادث وجاري التحقيق معهم هذا“.

ودعت مديرية شرطة ميسان “إلى توخي الدقة في تناقل المعلومات واستسقائها من المصادر الموثوقة حفاظا على حالة الأمن والإستقرار التي تشهدها ميسان الآمنة بجهود إخوتكم من القوات الأمنية وتعاون المواطنين”.