موقع إخباري: الأيزيديون يائسون من محاكمة منفذي إبادة سنجار رغم إقرار قانون الناجيات

ترجمة/ حامد احمد

بالنسبة لابناء الطائفة الايزيدية، فان تمكنهم من انهاء عملية دفن رفات احبائهم واقاربهم في مثواهم الاخير تعتبر مهمة طويلة شاقة وتكاد تكون مستحيلة . شامو سيلو وابنتاه استقروا في العام 2019 بمدينة نيو ساوث ويلز في استراليا، ولكن زوجته وأولاده الثلاثة ما يزالون في عداد المفقودين، ويخشى انهم قد يكونوا ميتين الان .

وقال سيلو لموقع SBS News الاخباري الأسترالي: “مهما يكن من الامر لن يهدأ لي بال، كل ما نريده هو ان نعرف ما هو مصيرهم.”

سيلو يعتبر نفسه من المحظوظين بين طائفته، فقد كان بعيدا عن قريته كوجو في سنجار عندما اقتحمها مسلحو داعش في 3 آب 2014 والذي غادرها فجرا للذهاب الى العمل. في ذلك اليوم الذي يطلق عليه الايزيديون اسم “اليوم الاسود” كان مسلحو داعش قد اسروا زوجته واطفاله السبعة وتم تفريقهم من قبل التنظيم حسب الجنس والعمر .

ومضت اشهر طويلة قبل ان يتمكن سيلو، من الاتصال بابنته الصغرى إيمان. كان عمرها خمس سنوات فقط عندما تم اختطافها، وكانت من بين آلاف آخرين من الاطفال الايزيديين الذين اقتيدوا كاسرى من قبل داعش في عام 2014. وتم قتل اكثر من 3000 شخص في منطقة سنجار .

تم العثور عليها في تركيا من قبل اشخاص مهربين استأجرهم والدها، وكانت تعيش مع عائلة موالية للتنظيم هناك .

يقول والدها سيلو: “كانوا يخضعون لتعذيب بحرمانهم من النوم ومن الطعام والماء. كانوا يتعرضون لكل صنوف التعذيب فضلا عن تكليفهم بمهام بيتية وهم صغار سن.”

ايمان تبلغ الان 10 سنوات ويريد اباها ان يسمع الآخرون بقصتها. تقول انها تفتقد والدتها واخوانها الآخرين، ورغم انها كانت صغيرة السن عندما تعرضت للاختطاف، فانها تتذكر تلك اللحظات في صغرها عندما قام مسلحو داعش بتفريقها من عائلتها .

وقالت ايمان “كان الوضع صعبا وكان تصرفهم سيئا معنا. بعض الاحيان يلجأون الى ضربنا وفعل اشياء سيئة اخرى .” ايمان الآن مساعدة قدوة الصف بمدرستها الابتدائية وتأمل ان تصبح طبيبة في المستقبل .

كثير من الايزيديين يشعرون بان الحكومة في حينها لم تقم بواجبها في حمايتهم من حملة داعش الممنهجة في اختطافهم وقتلهم، ويعتقدون انها لم تفعل شيئا منذ عام 2014 في معالجة الآثار الطويلة الأجل للدمار الذي الحقه التنظيم الارهابي بهم .

الاسبوع الماضي صوت البرلمان على قانون مهم يعترف رسميا بارتكاب جرائم ابادة جماعية بحق الايزيديين في العام 2014 وذلك بعد ما يقارب من خمس سنوات من اقرار الامم المتحدة بهذا الشيء. ويوفر القانون ايضا تأمين تعويضات مالية وتأهيل وعلاج طبي للناجيات من النساء والفتيات الايزيديات .

آمي بين، محامي مستقل ومناصر لحقوق الايزيديين الناجين، قال ان القانون الجديد الموسوم بعنوان، قانون الناجيات الايزيديات، يعد خطوة كبيرة للامام .

واضاف قائلا “هذا القانون لا يشترط فقط تقديم تعويضات ورواتب للناجين على مدى حياتهم، بل انه يقر رسميا امام انظار العالم بما حصل لهم من ابادة جماعية. كانوا على مدى سبعة أعوام يطالبون الحكومة العراقية ان تقر بان ما حصل لهم كان ابادة جماعية، وانهم سيعملون ايضا مع دول اخرى وسلطة القضاء العراقي كذلك لجلب مسلحي داعش المتورطين للعدالة .”

رغم ترحيبهم بتمرير القانون الجديد الذي كان مطروحا على البرلمان منذ سنتين تقريبا، فان الطريق لتحقيق العدالة بالنسبة لكثير من الايزيديين قد بدأ توا .

بلندا كرين، المديرة التنفيذية لمجلس الثقافات المتعددة في استراليا، والتي ساعدت في اعادة توطين العشرات من العوائل الايزيدية المهاجرة لاستراليا، قالت بان ابناء هذه الطائفة قد يئسوا من تحقيق العدالة لهم .

وقالت كرين “لا اعتقد بانه ستكون هناك عدالة بالنسبة لهم. لقد مر الشعب الايزيدي عبر تاريخهم بكثير من احداث الابادات الجماعية، ومروا بهذه الابادة الاخيرة مرة اخرى ليكونوا تحت الاضطهاد”.

آراب ماتو، وهو ايزيدي آخر حصل على لجوء في استراليا عام 2019، يقول انه ما يزال لديه 71 فردا من عائلته واقاربه من المفقودين، مشيرا الى ان 10 منهم فقط قد تم التعرف عليهم ضمن مراسيم الدفن الاخيرة لرفات أكثر من 100 ضحية ايزيدية من قرية كوجو في سنجار . العشرات من المقابر الجماعية في سنجار ما تزال تنتظر اجراءات نبشها للتحقق من هويات الضحايا، ويقول ماتو ان الشعور باليأس يزداد لديه وعائلته. ويقولون ان القانون الجديد جاء متأخرا ولم يقدم لهم شيئا .

ويقول ماتو “من المهم جدا ان تتم اعادة جميع النساء والاطفال الذين ما يزالون قيد الاختطاف والاسر. والامر الثاني هو ضرورة جلب الذين تورطوا بارتكاب هذه الجرائم للعدالة لتتم محاكمتهم وفق القانون .”

وليم ويلي، من لجنة المساءلة والعدالة الدوليةCIJA ، وهي منظمة غير ربحية سعت عبر السنوات القليلة الماضية لجمع ادلة عن جرائم تنظيم داعش ضد الايزيديين في العراق، قال ان هناك تقدما قد حصل في هذه الاجراءات رغم بطئها .

وقال ويلي “انا اتفق مع مشاعر الناجين من الايزيديين، بان عملية التحقيقات كانت نوعا ما بطيئة لان تحقيق العدالة لجرائم دولية أو العدالة لجرائم حرب او جرائم ضد الانسانية، غالبا ما تستغرق وقتا. وذلك لان هذه القضايا معقدة .”

واضاف بقوله “ولكن خطوات التقدم في هذه القضية بدأت تتسارع، العملية تستغرق وقتا بالنسبة للسلطات المحلية لان تعير اهمية لهذه المسألة، هناك الكثير من الملفات التحقيقية، وأنا واثق من اننا سنشهد المزيد من الاجراءات القضائية .”

 عن: SBS News