ناشطون يبحثون عن ملاذات آمنة لعوائلهم بعد حادثة الطفل محمد

بغداد/ تميم الحسن

عرض ناشطون وحقوقيون أنفسهم كفدية للخاطفين مقابل اطلاق سراح طفل احد الناشطين، الذي عثر عليه بعد اكثر من 10 ساعات من اختطافه على خط زائري الامام الكاظم في بغداد. ونفت وزارة الداخلية بعد اطلاق سراح الطفل، وقوع حالة اختطاف، فيما اكد والده بانه تلقى رسائل تهديد قبل اختفاء ابنه.

واعتبر بارزون في الحركة الاحتجاجية، ان الجماعات المسلحة التي تلاحقهم، بدأت “فصلا جديدا” من “العمليات القذرة” ضدهم، عبر خطف ذويهم واولادهم.

وفي شباط الماضي، بدأ عشرات الناشطين موجة هجرة جديدة من مناطقهم الاصلية الى مدن اخرى، عقب تهديدات وملاحقات من جماعات مسلحة.

وكان نحو 200 ناشط قد غادر بغداد ومدن الجنوب الى كردستان في منتصف 2020، عقب سلسلة اغتيالات طالت عددا من المشاركين في حركة الاحتجاجات.

وظهر نهار امس، سعد معن وهو مسؤول الاعلام في وزارة الداخلية، برفقة الطفل المختطف محمد ايوب الخزرجي الذي وجده في احد مراكز الشرطة، ونفى حدوث الاختطاف. وقال الطفل ذو الـ10 سنوات، انه “ضيع طريقه الى المنزل بسبب استمراره بالسير مع زائري الامام الكاظم في بغداد”، قبل ان يقوم احد الزائرين في الليل، بإبلاغ الشرطة عنه بعد شك بانه تائه.

وايد جد الطفل في مقطع مصور بثه المسؤول في الداخلية على صفحته في تويتر كلام حفيده بانه “ضل طريقه”.

لكن وخلال عرض مقطع الفيديو كتب والده الذي غادر الى اربيل منذ عدة اشهر بسبب تهديدات تعرض لها، على توتير، بان “محمد كان مختطفا”، وشكر الحكومة على ما اعتبره “شو اعلامي” (عرض اعلامي).

وكان الخزرجي وهو احد الناشطين في الحركة الاحتجاجية، قد كتب قبل ذلك على صفحته في تويتر، تغريدة على ان هناك من يحاول ان يصور العثور على ابنه تائها على طريق الزوار بانه “ليس اختطافا”.

قبل العثور على الطفل

واستمر اختفاء الطفل نحو 13 ساعة، حيث كان الوالد قد اكد في مقاطع فيديو وتصريحات متلفزة، بان مجهولين اختطفوا الطفل مساء الثلاثاء، من منطقة الغدير في بغداد، تاركين رسالة له تشترط عودته من أربيل إلى العاصمة لتحرير ابنه. وخلال ساعات غياب الطفل، قدم محامي في بغداد نفسه كفدية مقابل اطلاق سراح الطفل محمد، ضمن حملة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي للإفراج عن المختطف.

وحدد المحامي محمد الكندي مكان وقوفه في ساحة الموال في شارع فلسطين، شرقي العاصمة، للقيام بعملية تبادل مع الخاطفين.

والكندي حقوقي معروف بدفاعه عن قضايا الناشطين، كما انضم ناشط آخر يدعى فارس المالكي الى حملة الفدية وعرض نفسه مقابل الطفل وحدد مكانه في ساحة التحرير، وسط بغداد، وقال بانه سيكون متواجدا “اليوم الاربعاء ساعة 12 ظهرا”.

كذلك اعلنت طبيبة في الناصرية، بانها مستعدة لتكون بدلا عن الطفل، وقالت بانها “تنتظر في ساحة الحبوبي” وهي الساحة الرئيسة للاحتجاجات في الناصرية.

والغريب ان جد الطفل محمد فاضل- الذي انكر بعد ذلك خلال التصوير مع سعد معن عملية الاختطاف- قد انضم الى الحملة، وكتب في تغريدة بانه مستعد ان يكون بديلا عن ابنه وحفيده.

وكان والد الطفل قد عرض الرسالة التي قال انها وصلته عقب اختطاف محمد، والتي نصت على: “ارجع الى بغداد ونتفاهم على شغلة ابنك ياعميل”.

وروى الاب مساء الثلاثاء على قنوات تلفزيونية، ما حدث للطفل، قائلا “خرج ابني في حوالي الساعة الحادية عشرة صباح أمس للتسوق وجلب بعض الأغراض للمنزل ومنها الخبز، لكنه منذ ذلك الحين لم يعد”.

كما أوضح أنه استيقظ من نومه في حدود الساعة الواحدة ظهراً ليفاجأ برسالتين أرسلت له عبر تويتر وإنستغرام. وأضاف أنه مهدد وملاحق، لذا سافر إلى مدينة أربيل منذ أربعة أشهر بسبب تعرضه لأكثر من أربع محاولات اغتيال بسبب مواقفه الداعية إلى ضرورة محاسبة الفاسدين ومحاربة الإرهاب والقتلة.

وتحدث الخزرجي عن ابنه الوحيد واصفا إياه بالطفل الهادئ الذي لا يغيب طويلا عن البيت، قائلا: “عندما نكلفه بعمل صغير يذهب ويعود سريعا”.

ورأى الاب أن مشاركته في الاحتجاجات منذ العام 2011 في العراق، وراء خطف ابنه، مضيفا أنه اعتقل عام 2015 بسبب كتاباته ضد الأحزاب والميليشيات الطائفية.

كما أوضح أنه سيعود ويسلم نفسه للخاطفين مقابل ابنه، مؤكدا أن جميع الأجهزة الأمنية باتت على علم بالأمر وأنها تعمل جاهدة من أجل العثور على طفله.

وكان الوالد المصدوم غرد في وقت سابق على تويتر مؤكدا، عملية الخطف، بعد أن شكك البعض بصحة الخبر، كاتبا “ابني الوحيد يا ناس”.

مصير المختطفين وعوائلهم

واعتبر ناشطون، ان الحملة الواسعة على منصات التواصل الاجتماعي، قد اجبرت الخاطفين على اطلاق سراح الطفل، وان الاجهزة الامنية ايدت “قصة التيه” منعا للاحراج.

وفي شباط الماضي، كانت سيارة نقل صغيرة اطلق عليها ناشطون اسم “البيك اب المنفلتة” في استعارة لجملة “المليشيات المنفلتة” المتداولة بين الاوساط السياسية، تلاحق المتظاهرين وحاولت قتل 5 منهم واختطاف واحد في النجف وبابل. وهناك نحو 30 ناشطا – بحسب رفاقهم- مازالوا مختطفين منذ عدة اشهر، ابرزهم سجاد العراقي الذي مر على اختطافه في الناصرية نحو 7 اشهر. ويقول الناشط البارز محمد جبر لـ(المدى) ان “حملات ملاحقة ذوي واولاد الناشطين هي محاولات قذرة لتكميم الافواه ومنع الاعتراض على سياسة الاحزاب”.

واكد جبر ان الحادث سيدفع الناشطين الى “البحث عن طرق لاخراج عوائلهم وتأمينهم من الجماعات المسلحة”.

وحمل الناشط الحكومة مسؤولية الحفاظ على ارواح المتظاهرين والناشطين في الحركة الاحتجاجية، معتبرا ماجرى مع الطفل محمد بانه “سابقة خطيرة”.