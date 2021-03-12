Posted on by

الشابندر يكشف حظوظ “متظاهري تشرين” في الانتخابات

اعتبر السياسي المستقل عزت الشابندر، الخميس، أنه لا يوجد لدى “متظاهري تشرين” حظوظ في الانتخابات المقبلة، فيما وصف رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بـ”زعيم الطائفية” في منطقته.

وقال الشابندر إن “بعض الفصائل المتطرفة تعمل لحسابها الخاص بهدف ارباك الوضع في العراق”، موضحاً أن “هناك اطرافاً ايرانية ثورية نفت ما تتبناه بعض الفصائل من اعمال”.

وفي سياق آخر، وصف الشابندر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بـ”زعيم الطائفية في منطقته”، معتبراً أنه “صاحب مشروع للانفصال”.

وبشأن الانتخابات المقبلة، قال الشابندر، إنه “لا يوجد لدى متظاهري تشرين حظوظ في الانتخابات البرلمانية المقبلة”، لافتاً الى أنه “لا علاقة للمحتجين بازاحة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close