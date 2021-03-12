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جلسة وداع الفقيد الدكتور موفق فتوحي..وداعية أبا عمر

جلسة وداع الفقيد الدكتور موفق فتوحي

تُنظـم عائلة الفقيد الدكتور موفق فتوحي

جلسة وداع ووفاء،بعد أن غادرنا يوم 8/3/2021

المكان :

KREMATORIUM STRAŠNICE MALÁ OBŘADNÍ SÍN

Vinohradská 2509/214 Praha 10

الزمان:

وذلك عند الساعة 9:20 االتاسعة وعشرون دقيقة من صباح

يوم الأثنين المصادف 15/3/2021

والدعوة عامة للجميع

ملاحظة:

للذين لا يعرفون المكان،التجمع على الساعة 9 صباحا عند محطة

المترو Želivského (stanice metra) عند فناء المصعد الكهربائي

– وللذين لا يستطيعون الحضور،هناك امكانية مشاهدة مراسيم التوديع على الموقع الالكتروني

– https://vimeo.com/event/783210/7a74b651f2

براغ 11.3.2021 الهيئة الإدارية للمنتدى العراقي

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