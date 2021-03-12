جلسة وداع الفقيد الدكتور موفق فتوحي..وداعية أبا عمر

جلسة وداع الفقيد الدكتور موفق فتوحي
تُنظـم عائلة الفقيد الدكتور موفق فتوحي
جلسة وداع ووفاء،بعد أن غادرنا يوم 8/3/2021
المكان :
KREMATORIUM STRAŠNICE MALÁ OBŘADNÍ SÍN
Vinohradská 2509/214 Praha 10
الزمان:
وذلك عند الساعة 9:20 االتاسعة وعشرون دقيقة من صباح
يوم الأثنين المصادف 15/3/2021
والدعوة عامة للجميع
ملاحظة:
للذين لا يعرفون المكان،التجمع على الساعة 9 صباحا عند محطة
المترو Želivského (stanice metra) عند فناء المصعد الكهربائي
– وللذين لا يستطيعون الحضور،هناك امكانية مشاهدة مراسيم التوديع على الموقع الالكتروني
– https://vimeo.com/event/783210/7a74b651f2
براغ 11.3.2021 الهيئة الإدارية للمنتدى العراقي