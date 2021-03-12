عمليات صلاح الدين تكشف الجهة المنفذة لمجزرة البودور

نفت قيادة عمليات صلاح الدين، الجمعة، الانباء التي تحدثت عن تورط عناصر تابعة للحشد الشعبي في حادثة “البو دور”بمحافظة صلاح الدين، فيما أكدت وجود ثقة كبيرة بين المواطن والقوات الأمنية في المنطقة.

وقال قائد عمليات صلاح الدين “عبد المحسن الحمداني” في تصريح خاص اليوم (12 اذار 2021)، ان “التحقيقات بالحادث جارية منذ الساعة الأولى للحادث وتم التوصل إلى 65% من خيوط الجريمة، واصابع الاتهام تتجه نحو مسلحي داعش”.

وأشار إلى انه “سيتم الكشف خلال 72 ساعة عن خيوط الجريمة”، لافتا إلى “وجود تعاون كبير وتنسيق مشترك بين القوات الأمنية بكافة صنوفها والمواطنين في المحافظة”.

وفيما يخص منع دخول الكوادر الاعلامية قال الحمداني إنه “تم منع الكوادر الاعلامية من الدخول في الصباح الباكر كون الحادث كان جديداً والقوات المتواجدة في مكان الجريمة تخوفت من امكانية استغلال الموضوع بشكل غير صحيح.

هذا ووقعت جريمة في منطقة البودور جنوب تكريت وذهب ضحيتها سبعة اشخاص من عائلة واحدة، ومن لجدير بالذكر أن الحادث المروع ليس الاول من نوعه فبين الحين والآخر تحدث خروقات مشابهة في مناطق متفرقة من محافظة صلاح الدين.

ا.ح