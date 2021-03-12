مالية كرستان النيابية تؤكد استمرار حكومة الإقليم بتوزيع الرواتب على الموظفين بانتظام

أكد نائب رئيس اللجنة المالية في برلمان إقليم كردستان، هفيدار أحمد، الخميس، 11 آذار، 2021، أن حكومة إقليم كردستان ستستمر بتوزيع رواتب موظفيها بانتظام كل 30 يوماً.

وقال أحمد في حديث إن “حكومة الإقليم عند وعدها لموظفيها في تسليم الرواتب بمواعدها المنتظمة إذ يبدأ توزيعها من يوم 25 من كل شهر”.

وأضاف أن “نسبة الاستقطاع في رواتب الموظفين ستستمر في الوقت الحالي للإقليم، بعد الموافقة على حصة الإقليم في الموازنة العامة الاتحادية”.

وكان عضو برلمان إقليم كردستان عن حراك الجيل الجديد، دياري أنور، علق الإثنين، 08 آذار، 2021، على ارتفاع اسعار النفط إلى 70 دولارا للبرميل الواحد في الاسواق العالمية، فيما أكد أن هذه الاسعار يجب أن تنعكس على وضع المواطنين في الإقليم مع إلغاء الاستقطاع من الرواتب.

وقال أنور في حديث إن “الارتفاع الكبير باسعار النفط لا بد أن يدفع حكومة الإقليم إلى إيقاف الاستقاطاعات العالية على رواتب الموظفين والتي تصل إلى 21%”.

واضاف أن “غياب الشفافية وعدم وجود رقابة على الحكومة بسبب فساد السلطة وأحزابها وعوائلها يمنع وجود إحصائية دقيقة عن حجم الصادرات والإيرادات”، مشدداً على وجوب “إعادة الرواتب المدخرة التي لم توزع على الموظفين في العام الماضي”.

وأشار إلى أن “الارتفاع يجب أن ينعكس على المواطنين ويتم تعويضهم عن الضرر الذي لحق، لا أن يذهب لجيوب الفاسدين”.