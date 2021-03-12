مصدر يكشف حقيقة سرقة كرسي البابا فرنسيس في العراق

نفى مصدر مطلع، الجمعة، ما تردد بشأن سرقة الكرسي الذي جلس عليه البابا فرنسيس خلال زيارته إلى العراق، مؤكدا ان الكرسي يعود لشركة غير عراقية.

وذكر المصدر في تصريح صحفي، ان “الكرسي الأبيض الكبير الذي ظهر خلال (لقاء الأديان) والصلاة الإبراهيمية في مدينة أور الأثرية جنوبي العراق، كان قد صمم خصيصا لزيارة البابا من قبل شركة غير عراقية اسمها (خلف الأضواء)”.

واضاف، إن “الكرسي من مقتنيات الشركة التي نظمت اللقاء، ولم يكن هناك اتفاق على تسليمه للعراق أو لأي متحف، وما خرج من معلومات عن سرقته، غير صحيحة”.

من جهتها أعلنت شركة (خلف الأضواء) في بيان صحفي، أن “الكرسي الذي أقيم عليه القداس هو من عائدات الشركة وما أثير عن اختفائه عار عن الصحة”.

وكان الكرسي الذي جلس عليه البابا فرنسيس خلال زيارته إلى العراق، قد اثار جدلا واسعا بعد نشر انباء حول سرقتها.

جدير بالذكر ان البابا زار العراق في الخامس من اذار الحالي، وقام بجولة في محافظات بغداد وذي قار والنجف والموصل واربيل خلال ثلاثة أيام، وكان لقاؤه بالمرجع الديني الأعلى علي السيستاني وزيارة مدينة الموصل، من أبرز محطاته في العراق.

ا.ح