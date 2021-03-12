مقتل وإصابة أكثر من 15 عنصراً من ميليشيات إيران في سوريا

أكدت مصادر محلية سورية، اليوم الجمعة، مقتل وإصابة أكثر من 15 عناصر من الميليشيات الموالية لإيران في سوريا في هجمات متفرقة.

وقالت تلك المصادر ، إن ” عبوة ناسفة استهدفت سيارة تابعة للميليشيات الإيرانية في ريف حلب، شمال سوريا، ما أسفر عن مقتل وإصابة 5 عناصر”.

موضحة ، أن ” عبوة ناسفة استهدفت سيارة تابعة للميليشيات الإيرانية أثناء خروجها، قبيل منتصف الليل، من مطار الجراح العسكري شرقي حلب نحو قرية الإمام بريف دير حافر الشمالي بدورية استطلاعية، ما أدى لمقتل ثلاثة عناصر وإصابة اثنين آخرين”.

مشيرة ،إلى أن ” القتلى والجرحى جميعهم من حملة الجنسية اللبنانية عدا عنصر أفغاني الجنسية”.

هذا فيما قال المرصد السوري ، إن” تنظيم داعش شن هجوما على نقطة عسكرية تابعة لميليشيا محلية موالية لإيران، وذلك في منطقة طلعة الطماح ضمن بادية الميادين بريف دير الزور الشرقي، الأمر الذي أدى لمقتل عناصر النقطة جميعهم والبالغ عددهم 7 عناصر”.

وأضاف أن” داعش هاجم النقطة بعد منتصف الليل وعمد إلى إحراق النقطة بعد قتل العناصر وحرق جثثهم كذلك بالإضافة للاستيلاء على أسلحتهم”.