الاستخبارات العسكرية تعلن احباط مخطط لاستهداف القوات الامنية في كركوك

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، السبت، إفشال مخطط لاستهداف القوات الامنية في كركوك.

وقالت المديرية في بيان إن “القوات الامنية وبعملية استباقية نوعية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة اشارت لوجود عبوات ناسفة ومساطر تفجير باحد اوكار داعش معدة لاستهداف قواتنا الامنية عملية مداهمة لأحد اوكار الدواعش في منطقة الصمود بقضاء داقوق في كركوك”.

وأضافت، “على اثر ذلك وبالتنسيق مع قسم استخبارات المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الثامنة ولواء المشاة 45 من مداهمة الوكر وضبط 31 عبوة ناسفة، و31 مسطرة تفجير بداخله”.

مشيرة الى قيام “مفارز هندسة الفرقة بتدمير المواد موقعيا”.

وكانت القوات الامنية قد نفذت عملية نوعية لملاحقة عصابات داعش في وقت سابق من يوم امس، بوادي الشاي وقضاء داقوق وسلسلة جبال حمرين ضمن الحدود الفاصلة بين كركوك ومحافظة صلاح الدين.