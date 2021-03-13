العشرات من مواطني النجف يتظاهرون للمطالبة بإقالة المحافظ

وذكر مراسل ان عشرات المتظاهرين تجمعوا أمام مبنى محافظة النجف للمطالبة بإقالة محافظها.
واضاف المراسل؛ أن المتظاهرين قاموا بإضرام النار في الإطارات، وقاموا بقطع الطرق المؤدية للمبنى، في حين انتشرت القوات الأمنية لمنعهم من اقتحام مبنى المحافظة.
وذكر مراسل ان عشرات المتظاهرين تجمعوا أمام مبنى محافظة النجف للمطالبة بإقالة محافظها.
واضاف المراسل؛ أن المتظاهرين قاموا بإضرام النار في الإطارات، وقاموا بقطع الطرق المؤدية للمبنى، في حين انتشرت القوات الأمنية لمنعهم من اقتحام مبنى المحافظة.
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