برلماني كوردي سابق: PKK سيكون المتضرر الأول من تقويض أمن واستقرار إقليم كوردستان

أكد نائب سابق عن حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني في برلمان كوردستان، اليوم السبت، أن حزب العمال الكوردستاني PKK سيكون المتضرر الأول من تقويض أمن واستقرار إقليم كوردستان، مطالباً العمال الكوردستاني بنقل مقراته وقواعده إلى شمال كوردستان (كوردستان تركيا).

وقال محمد أحمد، النائب السابق عن كتلة الاتحاد الوطني في الدورة الثالثة لبرلمان كوردستان، لـ (باسنيوز): «إقليم كوردستان مكان آمن لكافة الأحزاب المعارضة في إجزاء كوردستان الأخرى».

وأضاف «على كافة أحزاب الأجزاء الأخرى من كوردستان أن تحافظ على كيان إقليم كوردستان، لأن هذه الأرض تم تحريرها بدماء الشهداء، ولا يحق لأي حزب أن يعمل على تقويض كيانه واستقراه».

وأكد النائب الكوردي السابق، أن «PKK سيكون المتضرر الأول من مساعي تقويض أمن إقليم كوردستان وتوفير الحجج لتدخل قوات الدول الأخرى».

وشدد محمد أحمد، أن «على PKK نقل نشاطه إلى شمال كوردستان، وإخلاء كافة مقراته وقواعده في إقليم كوردستان، لكي لا يوفر الحجج لتركيا للتدخل في أراضي الإقليم وقصف مناطقه».