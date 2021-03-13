بنزيما يقود الريال لفوز صعب وقاتل على إلتشي

حقق ريـال مدريد فوزًا هامًا وقاتلًا على نظيره إلتشي، بثنائية مقابل هدف، عن طريق الفرنسي كريم بنزيما، ضمن الجولة 27 من الدوري الإسباني للدرجة الأولى.

شوط المباراة الأول لم يشهد خطورة حقيقية لـ ريـال مدريد، رغم اهدار بنزيما هدفًا محققًا قبل نهايته بـ 10 دقائق.

جلوس مودريتش وتوني كروس على مقاعد البدلاء، كان له تأثير سلبي على وسط ملعب ريـال مدريد، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني سجل إلتشي هدف التقدم في الدقيقة 61 عن طريق داني كالفو برأسية قوية في مرمى تيبو كورتوا.

مباشرة، لم ينتظر زيدان كثيرًا، ليقحم الثلاثي كروس ومودريتش ورودريجو، مكان فالفيردي وراموس وإيسكو.

وبالفعل، كان لتغييرات زيدان مفعول السحر، بعدما صنع البديل مودريتش هدف التعادل، الذي سجله كريم بنزيما في الدقيقة 73 برأسية قوية.

ظلت المباراة هكذا، ليدخل هازارد في الربع ساعة الأخيرة مكان فينيسيوس جونيور.

حاوّل ريـال مدريد كثيرًا، حتى جاء الدور على المنقذ، وتبادل رائع للكرة بين بنزيما ورودريجو، لينقذ النجم الفرنسي فريقه مجددًا، ويسجل هدف رائع وصاروخي في الدقيقة 91.

حافظ ريـال مدريد على تقدمه، ليحقق 3 نقاط هامه ترفع رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثاني مؤقتًا قبل مباراة برشلونة الأثنين، بينما إلتشي يستمر في المركز السابع عشر برصيد 24 نقطة.