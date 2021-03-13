خلايا اغتيال الناشطين تضبط ساعات القتل بدون رادع

بغداد/ تميم الحسن

تحولت ذكرى اغتيال عدد من الناشطين الى مواسم رعب وتخويف ورسالة الى احتمال وقوع عملية قتل جديدة كالتي حدثت لوالد المحامي المختطف علي جاسب. وجرت عملية قتل الرجل الذي كان يبحث عن ابنه المفقود منذ اكثر من عام، خلال الذكرى السنوية الاولى لاغتيال ناشط آخر في العمارة (مركز محافظة ميسان).

واعلنت شرطة المحافظة اعتقال المتهم باغتيال والد المحامي “بعد تشخيص أهل المجني عليه”، فيما شكك ناشطون بهوية المعتقل لان الاغتيال جرى تصويره كثأر عشائري. وكان جاسب الهليجي، الذي قتل مساء الاربعاء من قبل مجهولين، قد اتهم في وقت سابق “فصيلا مسلحا” بخطف ابنه المحامي علي جاسب، كما تنبأ حينها باحتمال قتله.

بين عامي 2016- 2017 ابان عمليات محاربة تنظيم “داعش”، كان احد قادة الفصائل التي لديها نسخة ثانية تقاتل في سوريا، قد جلب سبية (اسيرة) من سوريا الى العمارة حيث يسكن هناك.

وبحسب المصادر المطلعة التي تحدثت لـ(المدى) ان “المحامي علي جاسب كان قد تصدى الى تلك الحالة وحاول تخليص الفتاة بشكل قانوني” حيث كانت هناك شكوك حول هوية الفتاة والمكان الذي تم اختطافها منها.

دخل علي جاسب، الذي فقد اثره في تشرين الاول 2019، في حرب قانونية مع الفصيل المسلح الذي يعتقد انه المسؤول عن اخفائه وقتل والده بعد اكثر من عام، خصوصا وان المحامي كان قد اتهم الفصيل ذاته بملاحقة ناشطين في احتجاجات تشرين.

وأعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان، الأربعاء الماضي، اعتقال المتهم باغتيال والد المحامي، علي جاسب، “بعد ادعاء وتشخيص أهل المجني عليه”.

وقال بيان مقتضب لقيادة الشرطة إن “المتهم الآن في قبضة القوات الأمنية”، مضيفا أن هناك تفاصيل أخرى سيتم عرضها لاحقا. ونشرت قيادة الشرطة صورة للمتهم معصوب العينين قرب لافتة تحمل اسم “مركز شرطة البلدة”.

خلط الأوراق

بدوره قال حسن علي، وهو اسم مستعار لناشط في العمارة لـ(المدى) ان “والد علي جاسب اكد لنا (مجموعة من ناشطي ميسان) قبل اسبوع من اغتياله بان هناك من يحاول تحريك العشائر ضده”. واضاف علي الذي طلب عدم ذكر اسمه الصريح خوفا من ملاحقة المسلحين ان “الفصيل المسلح الذي قتل والد علي كان قد يئس من محاولة تخويفه ولذلك اتجه الى المحاسبة العشائرية عسى ان يوقف نداءه للافراج عن ابنه”.

وكانت شرطة ميسان في اول رد على مقتل والد علي جاسب، قالت ان “قاتل المغدور والد المغيب علي جاسب هو احد اقربائه”. واضاف العميد عبد الخضر جاسم الساعدي، قائد شرطة محافظة ميسان في تصريحات صحفية، ان “سبب القتل هو خلاف شخصي بين العائلتين، وتطور الى القتل”. وقال مجلس القضاء الأعلى، انه تمت المصادقة على اعترافات قاتل والد المحامي المختطف علي جاسب. واكد المجلس في بيان، ان “محكمة تحقيق العمارة صدقت، اعترافات المتهم بجريمة قتل المجني عليه (جاسم حطاب الهليجي) والد المحامي المختطف (علي) بعد القاء القبض عليه من قبل السلطات الامنية في غضون ساعات من وقوع الجريمة”.

واوضح البيان ان “المتهم افاد باعترافاته أن المجني عليه (زوج عمته) كان يتهمه باختطاف ابنه ما أدى الى حدوث خلافات وصلت لتقديم شكوى ضده والتنازل عنها”، مبينا أن “الضغوطات التي تعرض لها دفعته الى قتل المجني عليه”.

عند مكتب الكاظمي

وكان والد المحامي علي جاسب قد التقى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قبل عدة اشهر. وقال الناشط حسن علي: “وكعادة رئيس الوزراء وعد ابو علي بانه سيتكفل بالقضية”.

ووفق ماسمعه ناشطون من والد المحامي المختطف ان “الكاظمي اطلع على شهادات وتقارير امنية وأرقام هواتف تؤكد وقوف فصيل مسلح وراء اخفاء علي جاسب”.

وسبق ان تعرض ابو علي الى تهديدات عديدة، كما ارسل مسلحون ظروف رصاصات فارغة الى منزله – وهو اسلوب تهديد معروف.

وعثر مساء الاربعاء على جثة جاسب الهليجي في احد الاحياء التي قتل فيها قبل عام الناشط عبد القدوس الحلفي، حيث كان الضحية في اتجاه تقديم التعازي لذوي الحلفي بمناسبة سنوية الاخير. وكان والد المحامي المختطف قد كشف بعد 9 اشهر من اختفاء ابنه، انه تلقى “تهديدات” من فصيل مسلح اتهمه بتغييب علي جاسب.

وتوقع والد المحامي في مقطع مصور في الصيف الماضي، بان الفصيل المسؤول عن خطف ابنه “قد يقتله باي لحظة”. واضاف: “لن اهتم فاني ابحث عن مصير ابني”.

توقيت الاغتيالات

ويقول الناشط حسن علي ان “عمليات الاغتيال مرتبة لانها عادة ما تأتي في اوقات تصادف ذكرى سنوية شهيد من التظاهرات او أربعينية”.

وفي العام الماضي، امطر مسلحون بوابل من الرصاص تحسين الشحماني في البصرة باربعينية المحلل السياسي هشام الهاشمي الذي اغتيل امام منزله في تموز 2020، بعد ان كتب الشحماني منشورات تطالب بالكشف عن قتلة الهاشمي. وجاء اغتيال والد المحامي علي جاسب بعد ساعات من اختطاف ابن الناشط ايوب الخزرجي، الذي عثر عليه بعد اكثر من 10 ساعات “تائها”-بحسب رواية وزارة الداخلية- على طريق زوار الامام الكاظم في بغداد.

واعتبر ناشطون ان اقوال وزارة الداخلية التي تناقض رواية والد الطفل، جاءت بسبب احراج الحكومة من استمرار عمليات الخطف، وابرزهم سجاد العراقي المختطف منذ نحو 7 اشهر في الناصرية. وكان والد الطفل اكد بانه تلقى تهديدات بتصفية ابنه في حال لم يعد من اربيل التي هرب اليها منذ نحو 4 اشهر بسبب تهديدات بقتله.

القاتل المنتصر !

ويقول مصطفى الناصري، وهو اسم مستعار لناشط آخر من الناصرية لـ(المدى) ان “تغيبب علي جاسب وسجاد العراقي وناشطين آخرين هو فضيحة للحكومة”.

واضاف الناصري الذي طلب اخفاء اسمه الصريح خوفا من تهديدات مسلحين ان “المليشيات التي تعود لفصيل معروف في العراق والتي خطفت سجاد اصبحت اقوى من قبل”.

وعزى ذلك لان الاخيرة “بعثت رسائل للجميع بانها قادرة على ارتكاب أي جريمة ولا يستطيع احد محاسبتها”.