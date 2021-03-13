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  قراءة في رواية (عند باب الازج ) للاديبة نيران العبيدي

محاولة تجريبة  مبدعة  في تقنيات ادوات  تداعي السرد الحر . ان يعطي أهمية بتناول احداث المتن الروائي بنطق الشخوص المحورية  , والكشف بما يحملون في جعبتهم من تجربة حياتية ومعاشية  في سياق احداث  النص الروائي , ضمن الاطار العام للأوضاع  في المرحلة الزمنية والمكانية . وفي منعطفاتها الدالة  وخاصة ان النص الروائي يقف على عتبات مراحل العراق السياسية في أزمنتها المتعاقبة ,  في غمار الصراع المحتدم على عصب الحياة العامة ,  التي تقف على ثلاثة أعمدة رئيسية وهي ( الدين . السياسة . الحب )  وتجلت هذه الاعمدة على عتبات ابواب بغداد في موروثها الشعبي , والتي رسمت صورة الاكبر للعراق بكل ميادينه الدالة . وكما تناولت  رواية ( منعطف الصابونجية ) فأن  رواية ( عند باب الازج ) هي  مكملة  لتناول الاحداث في المراحل التي مرت على العراق , واذا كان الجزء الاول تناول المرحلة العهد  الملكي . فأن هذا الجزء يتناول فترة معينة من بداية الستينيات من القرن  الماضي حتى انقلاب البعث عام 1963 . التي أتسمت هذه الفترة السياسية  بالصراع  الملتهب والعاصف  , ضمن الصراع العام , الذي أتسم بالتخبط والفوضى والخلافات الحادة  , لجميع اطراف الصراع من  الاحزاب ( اليمين واليسار ) والقيادة السياسية أيضاً . التي فقدت الرؤية السياسية  الواضحة . فكانت تحمل ضبابية لا تفرق بين صديق وعدو , وتجاهلت قاعدتها الشعبية التي ترتكز عليها , واحتضنت  من يخطط لايقاع بها وغرقها بالدماء . لقد ادارت القيادة السياسية بوصلتها أو ادارت ظهرها لقاعدتها الشعبية  , وراحت تضيق عليهم الخناق والمحاصرة عليهم ,   حتى الاعتقال والسجن , وخاصة من  زعيمها ( عبدالكريم قاسم / ابو الفقراء ) .مما خلق التشويه الفكري والفوضى والتخبط  , بأنها فقدت حاضنتها الشعبية من خلال ممارسات الخاطئة   التي سلكتها  ( اغتيالات على قدم وساق ؟ عبدالكريم قاسم نكث عهده وانقلب على الشيوعيين , يطارد البعض ويقبض على البعض الآخر . أصبح مثل ورقة تهزها الريح  حيثما تشاء في يوم عاصف , لا أعتقد هناك هناك مستقبل إلا هذه الفوضى ) ص15 .  والمتن الروائي يغوص الى الاعماق في هذه الفترة الحرجة بالفوضى  . من خلال هذه التقاسيم الثلاث ( الدين . السياسة . الحب )  على  مسرح الاحداث . نجد انها تغوص في الزيف والفشل والاحباط والاخفاق والازمة , لم نجد اي واحد  منها ,  لم يصل الى مرامه وحقق  النجاح  . فمن ناحية  الدين فقد أنشغل  بالمسائل الثانوية والهامشية في تخدير الناس دون ان يقدم الدعم والانقاذ في معاناتهم . في الجانب السياسي تحول الخلاف السياسي الى ارقة دماء ومجازر , الذي توج في انقلاب دموي عام 1963 . في الحب الفشل والاحباط والخيبة تلاحقه  , نجد في وكما عرفنا  في رواية ( منعطف الصابونجية ) الشقيقات الثلاث ( بدرية . صبيحة . مديحة ) أصابتهن العنوسة بسبب الاهل , الذين وضعوا شروط  لطالبي  الزواج , أن يكون من طبقتهم الغنية والباشوية والاستقراطية . مما دفع  ( بدرية ) ان تنجرف الى دور البغاء ,  بعد فشل حبها من الفنان وعازف الكمان ( كرجي اليهودي ) لتنهي  حياتها بالقتل على يد ابن عمها ( مرهون ) من اجل شرف العائلة وغسلاً للعار . و( أحمد مسلماني / يهودي ) في هذا النص الروائي  ( عند باب الازج ) يتقمص دور رجل الدين المسلم , حتى اعتبر من اولياء الله الصالحين في جبته الدينية , واصبح خادم حرم مقام ( عبدالقادر الكيلاني ) احد مريدي الحلقات الصوفية , لكنه فشل في الحب في كسب أمرأة يود الزواج منها . هذا يعطي دلالة بليغة , بأن الحب اليهودي غير صالح للبقاء ( كرجي وأحمد مسلماني ) رغم مواقعهما المميز .
 الشيء الذي يجب الاشارة اليه . بأن براعة الاديبة ( نيران العبيدي ) قدمت بانوراما بغدادية في تراثها الشعبي ومناطقها ومعالمها الشعبية , وهي تقدم خدمة الكبيرة الى الجيل الجديد , في التعرف على هوية  بغداد القديمة .  ومن أجل تسليط الضوء على أحداث المتن الروائي , لابد من استعراض ادوار شخوصها المحورية وهم :
 1 – أحمد مسلماني : اليهودي الذي تقمص دور رجل الدين المسلم حتى اصبح من أولياء الصالحين في مساعدة الفقراء والمتسولين واطعامهم , ونال احترام الناس , واصبح خادم حرم مقام ( عبدالقادر الكيلاني ) ومن المريدين في الحلقات الصوفية . كأن شخصيته تقمصت  شخصية عازف الكمان والمطرب ( كراجي ) الذي هام حباً ب ( بدرية ) التي انزلقت الى دور البغاء , وفي هذه الرواية , يقوم بدوره ( أحمد مسلماني ) , يعيش من عرق جبينه في بيع بضائع بسيطة ( خردة فروش ) ينادي على بضاعته في لهجته أو لكنته  الخاصة في اللازمة ,  التي يكررها في المناطق والشوارع الشعبية ( اصيح يا سامعين الصوت .
ابيع لكم
خردة فروش
تعالن يا حلوات
شوفن شكو عند عمو مسلماني
أحلى قلادة من البصرة
عطور دهنية من الهند
بخور عطر بيتك ) وملازمته بهذا النداء :
 تعالن يا حلوات , تعالن يا بنوات
التمن على عمكن الذي اضاع بدر البدور وذبها بهبية
تعالن على  المسودن
مسودان الي يحب بهذا البلد
 مسودن البهرزي   ( يقصد صديقه الحميم ( حسين البهرزي اليساري الذي أحب ضحى )
الناس جميعاً مسودنين
يولوا هذا العراق مسودن  مسودن
رددوا معي ) ص53 ( مسودن / يعني مجنون )
وهي اختصار عميق للواقع السياسي المتسم بالفوضى العارمة والتخبط , وان كلمة مسودن هي كناية اطلقها الناس على ( عبدالكريم قاسم / ابو الفقراء ) في التناقض السياسي الصارخ بالسياسة العمياء التي لا تفرق بين الصديق والعدو . هذا التخبط ادى الى مقتله بأسوب وحشي . من الذين وضع   ثقته بهم , وهم يحفرون في الايقاع به , عكس قاعدته الشعبية  , الذين يكيلون الحب والاعتزاز بشخصيته المحبوبة , فقد صعد في بداية الثورة , الحزب الشيوعي , احد اركان الداعمة للزعيم عبدالكريم , وهو يملك شعبية عارمة  حتى اشتهرت احد أغاني تلك المرحلة ( يا أم الفستان الاحمر / فستانك حلو مشجر ) وجاهر في تنظيم  المظاهرة المليونية دعماً للثورة وقائدها الزعيم , ورددت  الجماهير الحاشدة ( الحزب الشيوعي بالحكم مطلب عظيمي ) ص59 ولكن حدث العكس شدد الخناق والتضييق على الحزب بالاعتقال والسجن , وفتت وشتت القاعدة الشعبية المناصرة له , وحتى في ساعة انقلاب البعث , هبت جماهير الشعبية والفقراء الى مقر قيادته للدفاع عنه وطالبته بالسلاح لقمع الانقلابيين . وهي تهتف بحماس ( يا كريم انطينا سلاح باسم العامل والفلاح ) ص143 .
 وفي صباحات احد الايام المشؤومة في تاريخ العراق , سمع ( احمد  مسلماني ) اناشيد وعزف موسيقى عسكرية من المذياع  , فهرول مرعوباً يأكله الخوف الى صيقه ( حسين البهرزي ) وقال بصوت مرتجف :
( – أستاذ حسين أتعرف نشيد لاحت رؤوس الحرابي
– قلت : نعم تلمع بين الحرابي
– قال : أستاذ هذا نشيد حركة مايس وانا أعرفونه جيداً
ينشدون نشيد النازية لابادة اليهود
بهذا النشيد قتل أبناء عمومتي
بفرهود اليهود ) ص139 .
2 – حسين البهرزي : اليساري من عائلة  فلاحية , بعد ما اشتد الخناق والملاحقة البوليسية في مدينته ( بهرز )   , لانه من النشطاء اليساريين , اضطر الى الهرب الى بغداد ,  لكي يتخلص من المضايقات .التجأ الى بيت ( احمد مسلماني ) ورحب به  , حين صرحه بالحقيقة بأنه مطارد من قبل  الشرطة بسبب آرائه السياسية  , وقد , واصبح صديقه الحميم . لكن وجد في بغداد اتعس حالة  من مدينته , في المطاردة والملاحقة , من اشقياء السياسة في تخويف الناس والاعتداء عليهم ,  والمضايقة الطلبة اليساريين , فأضطر الى الانقطاع عن كليته الجامعية  . أحب ( ضحى ) الطالبة الجامعية في كلية التجارة والاقتصاد , ومن عائلة غنية ومن سلالة الباشواتية    من الاستقراطيين , ورغم الفارق الطبقي بينهما . هو ابن فلاح فقير وهي من عائلة غنية , لكن ارتبطت به بعلاقة حب قوية وتأثرت بافكاره اليسارية . وان حبهما الحقيقي أذابت  الفوارق الطبقية فتقول له ( احببتك لانك ابن ديرتنا وهوايات مشتركة  كثيرة تجمعنا , أمامك لا أشعر بأدني من البنت البغدادية , أنا امرأة سومرية أمام فارسها
يقول : أنت لي وحدي واقول : لوحدك ياحشاشة الروح ) ص41 .
رغم انها تحمل ذكريات سوداوية من خالتها ( بدرية ) من قاتلها ( مرهون ) لكن تجد في هذا الحب سنابل ترقص في الحقول الذهبية . وفي عشية الانقلاب عام 1963 . ضاعت اخبار( حسين )  كما ضاعت آخبار الآف من المغيبين والمحتجزين عند سجون مليشيات ( الحرس القومي ) المنتشرة في الاماكن العامة والطرقات وهي تحمل بنادق بور سعيد , تقيم الحواجز ونقاط التفتيش للمارة  , بحثاً عن المطلوبين من اليسار . وفي أحد الايام وهي  تبحث عن حبيها ( حسين البهرزي ) مع أمه ,  التي جاءت الى بغداد تبحث عن ابنها, بعدما انقطعت  أخباره , لتقف ( ضحى ) مع عدوها القديم , الطالب الجامعي ( احمد ابو شامة ) الذي كان باخلاق سافلة ومنحطة  , وكان عدواني تجاه الطالبات والطلاب  , وكان منبوذاً من الجميع , وفي أحد المرات تحرش بها , لكن صدته ,  لتجده أمامها مع مجموعة من الحرس القومي على أذرعهم الشرائط الخضراء , ليتطلع اليها بعدوانية كأنه وجد  صيد ثمين , ويأمرها بالوقوف ويقول :
( – ست ضحى أنتِ تحت الاحتجاز , بتهمة التخريب والتآمر على الثورة )ص168 .
3 – مرهون ابن نسيبة : هو الذي اقترف جريمة قتل بنت عمه ( بدرية ) بحجة الدفاع عن الشرف وغسلاً للعار , وحكم عليه بالاحكام الثقيلة . ولكنه اختلط مع السجناء الشيوعيين وتعلم  القراءة والكتابة , وتثقف بالوعي السياسي , حتى اصبح واحداً منهم , وبعد خروجه  من السجن , كان  أنساناً جديداً  آخر  , انتبه الى جريمته  وشعر بالخجل العار بما تلطخت يديه , واصبح ناشطاً سياسياً وحزبياً واقتنعت به  ( مديحة ) شقيقة ( بدرية ) بسلوكيته الجديدة ,  ووافقت  على الزواج والارتباط به ,  وجدته مدافعاً عن المرأة التي تعاني من الظلم الاجتماعي . عانى من الملاحقات البوليسية , حتى وجد نفسه محاصراً ومطوقاً من قبل افراد من ( الحرس القومي ) مطلوباً لهم كمعارض يساري عشية الانقلاب  . تيقن ان حياته انتهت الى هذا الحد , ونظر الى بغداد بالنظرة الوداع الأخيرة , وهو يندب حظه من الخيبات والخسارات ,  وقال بتحسر وقهر في لحظات حياته الاخيرة  ( خيبة حبي حين أحببت بدرية خاتون , وخيبة حين قتلتكِ بكلتا يدي وخيبة حين تعلمت الابجدية وعرفت واقعي بين البشرية , وخيبة آخرى حين دخلت الحزب , وخيبة حين أنجبت على كبر من أختكِ مديحة ) ص152 .
 هكذا تحولت بغداد الى مدينة الرعب , لم تنقطع رشقات الرصاص  والانفجارات , وصبيحة الانقلاب كانت الطائرات تحوم حول مقر قيادة ( عبدالكريم ) وتدكه بالحمم النارية , واجهضت الثورة  من المتآمرين  في الداخل والخارج , ولعب ( جمال عبدالناصر ) في تجهيز افرد الحرس القومي بالبنادق بور سعيد , ويشترك بالتآمر على الثورة والعراق , ويركب  القطار الامريكي البريطاني لاغتيال الثورة  (لقد فعلها عبدالناصر )  .
× الكتاب : رواية . عند باب الازج
× المؤلف : نيران العبيدي
×عام الاصدار : عام 2021
× عدد الصفحات : 172 صفحة
      جمعة عبدالله
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