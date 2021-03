ماذا عن التطرف العنيف المنغلق ومحاربته وأمكانية السباحة في تياره !!!

في كتابها ذي النظرة الثاقبة بعنوان “بشأن المسألة الإسلامية ” (On the Muslim Question)، تُطبّق أستاذ العلوم السياسية “آن نورتون” مفهوم كارل ماركس في “المسألة اليهودية” على الجدل الدائر حالياً بشأن الإسلام والمسلمين في أوروبا والولايات المتحدة. بالنسبة لماركس، كانت “المسألة اليهودية” حالة اختبار لعصر التنوير. كان نجاح مشروع التنوير أو فشله يعتمد على قبول أو رفض اليهود في أوروبا الجديدة بوصفهم بشراً ومواطنين أحراراً ومساوين لغيرهم. وبغض النظر عن الخوف من الخضوع، والقهر، والقمع، والإصهار، كان من المفترض أن يكون اليهود جزءاً من المجتمع الأوروبي الجديد، رغم كونهم أقلية مشبوهة، تتعرَّض إلى الاضطهاد والملاحقة لعدة قرون. لقد كان من شأن المسألة اليهودية أن تفتح مساحات جديدة لتعدد الثقافات والتعايش في الغرب؛ ولكن، بدلاً من ذلك، انتهى بها المطاف لتصبح في قلب واحدة من أفظع الأحداث في التاريخ الأوروبي الحديث: الهولوكوست.

Read our Privacy Policy by clicking here