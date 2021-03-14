أبوذيات وجدانية

د. حسن كاظم محمد

شَــتْـل عْـراق ضَـيم وْقَـهـَـر حَـمّـل

نْـجـِرَح سـاگه جَـذْرَه صَـبُـر حَـمّـل (حمل قيحاً)

طـاب بْـچَوي وْحَـر وْشَـمِس حَـمّل (كدّس)

شِـحَـن نَـفْـسَه لْيـوم اْصعَـب رِزِيّـه

***

سـؤالـك مِـن بِـعـِـد حُـبّي وِصلّي

سْتِـمِر اْسْأل لا تگـطع وصل لـي

شـوگي زاد الـك وَدْعـي وصـلّـي

بَـلكَــن عـن قرب تْصير الك جَيّه

***

ديـر بـالـك لا تِـصاحِـب سَربَـلي

باِلدَجَـل مَعْـروف صَوْتـولَهْ بَـلي (بمعنى نعم)

ما وَراه اْلـخَـيـر بَـس شَر وْبِلي

عـنده حيلة خبث يحبكهه البليّة

***

عَـيب تْگـول فَـيَّـك موش فَيْ لي

كـردي آنـه گـاعـد يَــمّـي فَـيـلـي

آنـه الأصـل وِلْـبــاقـي طُــفَـيـلـي

كـلنه بْـهَـل وطَـن عِــشنه سويّه

***

مِـن شَافَـكْ صِديج وْنِـطَه شَـبگه

وْبـوسِ لْخَـد وِيـد بْـئـيـد شَـبگـه

لا تِـئْـتـمِـن مِـنّه نِـصَـب شَـبـكَـه

وْشَرَك بِـحْـبـال مَـلـفـوفه قَـويّـه

***

عَـلْ قُـرآن إيـدَ اْيـسَر وأَيـمَـن

كِـلمة شَرَف إنـطـه قَـدّم أيْـمَن (حلف يمين)

طِلَع تاليهه تِدري شِـفْـتَه يَمّن ؟

يَـمِّ الـعـدو يْحُـوك اْلـفِـتْنَه لِـيّه

***

ثـْنـيـن لا تِـرجه مـنهـم وصِل

غـدّار واحـد وآخر أصله صِـل

سَم من يِـبزّك ما يفيدك مَـصِل (لقاح)

الغـدر مو سهل اْبعِـد عن الحَيّه ِ

***

ثَـمَـر أنتـج بَـعَـد ما نـثر حَـبّـه

زوّد نِـدَه وْدمع العيـن حـابه (رعاه)

هُـوّه مْـنِ الزغـر للزرع حُبّه

نتـيـجة زرعه لازم مِـيّه مِـيّه

***

عُـبر عـنّي لا مَـرحبه وْلا سَلّم

شايل خَـشمه چَـنّـه فوگ سُـلّـم

مِـن دار الـدهر من وگـع سَـلّـم (استسلم)

مَـيفـيـدَك بَـعَــد تِـرْجَـع عَـلـَيّـه

وإلى اللقاء