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أبوذيات وجدانية

أبوذيات وجدانية

د. حسن كاظم محمد

شَــتْـل عْـراق ضَـيم وْقَـهـَـر حَـمّـل

نْـجـِرَح سـاگه جَـذْرَه صَـبُـر حَـمّـل (حمل قيحاً)

طـاب بْـچَوي وْحَـر وْشَـمِس حَـمّل (كدّس)

شِـحَـن نَـفْـسَه لْيـوم اْصعَـب رِزِيّـه

***

سـؤالـك مِـن بِـعـِـد حُـبّي وِصلّي

سْتِـمِر اْسْأل لا تگـطع وصل لـي

شـوگي زاد الـك وَدْعـي وصـلّـي

بَـلكَــن عـن قرب تْصير الك جَيّه

***

ديـر بـالـك لا تِـصاحِـب سَربَـلي

باِلدَجَـل مَعْـروف صَوْتـولَهْ بَـلي (بمعنى نعم)

ما وَراه اْلـخَـيـر بَـس شَر وْبِلي

عـنده حيلة خبث يحبكهه البليّة

***

عَـيب تْگـول فَـيَّـك موش فَيْ لي

كـردي آنـه گـاعـد يَــمّـي فَـيـلـي

آنـه الأصـل وِلْـبــاقـي طُــفَـيـلـي

كـلنه بْـهَـل وطَـن عِــشنه سويّه

***

مِـن شَافَـكْ صِديج وْنِـطَه شَـبگه

وْبـوسِ لْخَـد وِيـد بْـئـيـد شَـبگـه

لا تِـئْـتـمِـن مِـنّه نِـصَـب شَـبـكَـه

وْشَرَك بِـحْـبـال مَـلـفـوفه قَـويّـه

***

عَـلْ قُـرآن إيـدَ اْيـسَر وأَيـمَـن

كِـلمة شَرَف إنـطـه قَـدّم أيْـمَن (حلف يمين)

طِلَع تاليهه تِدري شِـفْـتَه يَمّن ؟

يَـمِّ الـعـدو يْحُـوك اْلـفِـتْنَه لِـيّه

***

ثـْنـيـن لا تِـرجه مـنهـم وصِل

غـدّار واحـد وآخر أصله صِـل

سَم من يِـبزّك ما يفيدك مَـصِل (لقاح)

الغـدر مو سهل اْبعِـد عن الحَيّه ِ

***

ثَـمَـر أنتـج بَـعَـد ما نـثر حَـبّـه

زوّد نِـدَه وْدمع العيـن حـابه (رعاه)

هُـوّه مْـنِ الزغـر للزرع حُبّه

نتـيـجة زرعه لازم مِـيّه مِـيّه

***

عُـبر عـنّي لا مَـرحبه وْلا سَلّم

شايل خَـشمه چَـنّـه فوگ سُـلّـم

مِـن دار الـدهر من وگـع سَـلّـم (استسلم)

مَـيفـيـدَك بَـعَــد تِـرْجَـع عَـلـَيّـه

وإلى اللقاء

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