أبوذيات وجدانية
د. حسن كاظم محمد
شَــتْـل عْـراق ضَـيم وْقَـهـَـر حَـمّـل
نْـجـِرَح سـاگه جَـذْرَه صَـبُـر حَـمّـل (حمل قيحاً)
طـاب بْـچَوي وْحَـر وْشَـمِس حَـمّل (كدّس)
شِـحَـن نَـفْـسَه لْيـوم اْصعَـب رِزِيّـه
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سـؤالـك مِـن بِـعـِـد حُـبّي وِصلّي
سْتِـمِر اْسْأل لا تگـطع وصل لـي
شـوگي زاد الـك وَدْعـي وصـلّـي
بَـلكَــن عـن قرب تْصير الك جَيّه
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ديـر بـالـك لا تِـصاحِـب سَربَـلي
باِلدَجَـل مَعْـروف صَوْتـولَهْ بَـلي (بمعنى نعم)
ما وَراه اْلـخَـيـر بَـس شَر وْبِلي
عـنده حيلة خبث يحبكهه البليّة
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عَـيب تْگـول فَـيَّـك موش فَيْ لي
كـردي آنـه گـاعـد يَــمّـي فَـيـلـي
آنـه الأصـل وِلْـبــاقـي طُــفَـيـلـي
كـلنه بْـهَـل وطَـن عِــشنه سويّه
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مِـن شَافَـكْ صِديج وْنِـطَه شَـبگه
وْبـوسِ لْخَـد وِيـد بْـئـيـد شَـبگـه
لا تِـئْـتـمِـن مِـنّه نِـصَـب شَـبـكَـه
وْشَرَك بِـحْـبـال مَـلـفـوفه قَـويّـه
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عَـلْ قُـرآن إيـدَ اْيـسَر وأَيـمَـن
كِـلمة شَرَف إنـطـه قَـدّم أيْـمَن (حلف يمين)
طِلَع تاليهه تِدري شِـفْـتَه يَمّن ؟
يَـمِّ الـعـدو يْحُـوك اْلـفِـتْنَه لِـيّه
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ثـْنـيـن لا تِـرجه مـنهـم وصِل
غـدّار واحـد وآخر أصله صِـل
سَم من يِـبزّك ما يفيدك مَـصِل (لقاح)
الغـدر مو سهل اْبعِـد عن الحَيّه ِ
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ثَـمَـر أنتـج بَـعَـد ما نـثر حَـبّـه
زوّد نِـدَه وْدمع العيـن حـابه (رعاه)
هُـوّه مْـنِ الزغـر للزرع حُبّه
نتـيـجة زرعه لازم مِـيّه مِـيّه
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عُـبر عـنّي لا مَـرحبه وْلا سَلّم
شايل خَـشمه چَـنّـه فوگ سُـلّـم
مِـن دار الـدهر من وگـع سَـلّـم (استسلم)
مَـيفـيـدَك بَـعَــد تِـرْجَـع عَـلـَيّـه
وإلى اللقاء