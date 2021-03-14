أويل برايس: العراق يخسر سوق النفط الأوروبية

قال موقع “أويل برايس” إن العراق بدأ يفقد حصته في أسواق النفط الأوروبية نتيجة الاعتماد بشكل متزايد على المشترين الآسيويين، وخاصة الصين والهند.

وذكر الموقع أن متوسط حصة البلدان الآسيوية من الصادرات العراقية ارتفع بشكل مطرد خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث بلغت حصتها نحو 80 في المئة من صادرات العراق عبر حقوله الجنوبية في عام 2020. وقارن الموقع بين هذه النسبة وما تم تصديره خلال الفترة الفائتة، والتي تضمنت 60 في المئة في 2017، و65 في المئة عام 2018، و71 في المئة خلال عام 2019. وكشف التقرير أن الصين والهند استحوذتا على نحو ثلثي صادرات العراق اليومية من النفط، بمتوسط مليوني برميل يوميا (1.05 مليون للصين، و0.9 مليون للهند).

وأعلنت وزارة النفط أن صادرات البلاد من الخام ارتفعت إلى 2.96 مليون برميل يوميا في شهر شباط الماضي، من 2.868 مليون برميل يوميا في الشهر السابق. وأضافت الوزارة أن الصادرات، من مرافئ البصرة في جنوبي العراق، بلغت 2.825 مليون برميل يوميا في شباط، ارتفاعا من 2.77 مليون برميل يوميا في كانون الثاني.

ويعتمد العراق، ثاني أكبر منتج في أوبك، على صادرات النفط في تحصيل جميع إيرادات الدولة تقريبا. وتضرر بشدة من نزول أسعار الخام في العام الماضي وواجه صعوبة في دفع أجور الموظفين.

وزادت إيرادات العراق النفطية في الشهر الماضي إلى خمسة مليارات دولار عند متوسط سعر 60.33 دولارا للبرميل، مقارنة بمتوسط سعر 53.294 دولارا في كانون الثاني.