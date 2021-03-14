بسم الله الرحمن الرحيم

(الاسلامي الشيعي..سلاحه الفساد)..(الاسلامي السني سلاحه الارهاب)..(القومي العربي سلاحه الطغيان)

الاسلامي الشيعي لم يجد طريقة للهيمنة على العراق الا (سلاح الفساد)..

الاسلامي السني لم يجد طريقة للهيمنة على العراق الا (سلاح الارهاب)..

القومي العربي.. لم يجد طريقة للهيمنة على العراق الى (سلاح الطغيان)..

السؤال ماذا لو حكم الشيعي العراق.. بماذا سوف يكسب (الاكراد والسنة العرب)؟؟

وهو ليس لديه اي مشتركات معهم.. (,هل سوف يرضى الاكراد والعرب السنة.. عن الشيعة بالحكم ولو جعل الشيعة مدن السنة العرب والاكراد مثل دبي وابو ظبي)؟؟ فهل سوف يقنع الاكراد بالتنازل عن الاستقلال، والعرب السنة عن العودة للحكم؟ وكيف سوف (يشبع ايران من اموال العراق).. اذا ما خصصت كل الميزانيات للبناء والاعمار بالعراق؟ وكيف سوف يربط العراق بايران كممر لها للمتوسط وساحة لتصفي ايران فيها حساباتها الدولية والاقليمية لتأمين الداخل الايراني من الصراعات .. بدون (سلاح الفساد) ..وخاصة ان الاسلامي الشيعي لديه ما يشرع له الفساد بـ (اموال العراق مجهولة المالك ويفعل بها الحاكم الشرعي ما يشاء)؟؟ وكذلك يشرع الخيانة والعمالة لايران باسم العقيدة..

فبالله عليكم ماذا يربط (محمد الكربولي وابو مازن .. الخ) من سياسيي العرب السنة بنظام سياسي ببغداد موالي لايران؟؟ غير عقود الفساد والكراسي..

السؤال ماذا لو حكم الاسلامي السني.. بماذا سوف يكسب (الاكراد والشيعة)؟؟

وهو ليس لديه اي مشتركات معهم.. (هل سوف يرضى الاكراد والشيعة.. عن السنة بالحكم ولو جعل السنة مدن الشيعة والاكراد مثل مدن سويسرا نفسها)؟ كيف سوف يحكم السني رقاب الشيعة والاكراد بدون سلاح الارهاب.. وخاصة ان في الشرع السني ما يشرع له ذلك.. بربط السني بالحاكم وان كان ظالما يجب اتباعه..

السؤال ماذا لو حكم القومي العربي.. بماذا سوف يكسب (الاكراد والشيعة والسنة)؟؟

(هل سوف يرضى الاكراد والشيعة.. عن حكم القومي العربي .. ) والكردي يريد الاستقلال والشيعي عارض صدام والبعث لخاطر عيون ايران وخامنئي وان يحكمه حاكم جعفري.. وكيف سوف يجعل القومي العراق مجرد بوابة شرقية للوطن الوهمي العربي ومجرد كلب حراسة لحماية هذه البوابة نيابة عن الاخرين.. وكيف سوف يربط العراق كالبهيمة بمحيط عربي سني اقليمي طامع بالعراق.. بدون سلاح الطغيان.. وخاصة له ما يبرره باديولوجيته بكون عرقه القومي هو الافضل عن باقي القوميات بالارض.. وان له حق السيادة والهيمنة.. فيشرع الخيانة باسم العقيدة القومية..

المحصلة:

(الفساد الاسلامي الشيعي).. و(الارهاب الاسلامي السني).. و(الطغيان القومي العربي).. يسحق العراق

……………..

واخير يتأكد للعرب الشيعة بالعراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

http://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

سجاد تقي كاظم