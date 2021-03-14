البدء بإعادة مزارعي الحوض الأخضر إلى أراضيهم

أفاد مسؤول حكومي سابق في ديالى، أمس، انطلاق المرحلة الأولى من إعادة مزارعي “الحوض الاخضر” الى اراضيهم شمال شرقي المحافظة.

وقال رئيس لجنة الزراعة في مجلس ديالى السابق حقي الجبوري في تصريح صحفي إن “أراضي وبساتين مترامية الأطراف في قاطع شمال قضاء المقدادية (40 كم شمال شرق بعقوبة) لم يكن بالإمكان عودة المزارعين إليها بعد 2015 عقب انتهاء معارك التحرير وكسر شوكة الإرهاب لأسباب متعددة منها كثرة الألغام والعبوات الناسفة إلا أن جهوداً كبيرة من قبل الجيش والحشد الشعبي والعشائري بدأت تطبيق المرحلة الاولى لإعادة المزارعين الى أراضيهم وكانت الخطوة هي منطقة الصخيرية التي لم يدخلها أي مزارع منذ 7 سنوات”.

وأضاف، أن “لواء نداء ديالى والتشكيلات الأمنية الساندة لعبت دوراً محورياً وفعالاً في عودة المزارعين الى أراضيهم والبدء بحرثها مع تأمين كل الأجواء”.

وأوضح الجبوري، أن “هناك مساعي لإعادة بقية الأراضي والبساتين بعد إكمال المتطلبات الأمنية”، لافتاً الى أن “إعادة المزارعين تمثل خطوة بالغة الأهمية في دعم وتعزيز الاستقرار وإعطاء بارقة أمل في تأمين مصادر رزق العشرات من الأسر”.

وأشار الجبوري الى أن “الصخيرية وهي أراضٍ مترامية كانت عبارة عن بساتين واسعة تتوسط حوض شمال المقدادية ويطلق عليها بالحوض الأخضر إلا أن 90 % من أشجارها المثمرة تهالكت بسبب الجفاف وعدم القدرة على رعايتها بسبب ألغام وعبوات الإرهابيين”.

وتابع، أن “عودة المزارعين الى الصخيرية بداية أمل كبيرة في تجاوز أزمة معلّقة منذ 7 سنوات”، معرباً عن “امتنانه لكل القوات الأمنية والحشد الشعبي والعشائري الذين ساهموا في تحقيق حلم عشرات المزارعين في العودة الى أراضيهم وهناك توقعات بان تكون الخطوة ذات مراحل لإعادة كل الأراضي والبساتين الى وضعها الطبيعي”.