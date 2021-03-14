بعد 7 أشهر على انطلاقها..كتلة نيابية تؤكد فشل خطة الكاظمي بضبط المنافذ الحدودية

اكد رئيس كتلة بيارق الخير النيابية النائب محمد عثمان الخالدي، الاحد، بان الحكومة فشلت في مسك المنافذ الحدودية.

وقال الخالدي في حديث “وفق رؤيتنا للمشهد العام الخاص بملف المنافذ الحدودية في العراق نتوصل الى حقيقة مفادها بان الحكومة فشلت في مسك المنافذ والدليل هو حجم الايرادات المتحققة التي لم تزداد خاصة وان مسكها وانهاء كل السلبيات لابد ان يرافقها زيادة كبيرة في الايرادات”.

واضاف، ان “المنافذ لاتزال خاضعة لقوى واحزاب متنفذة بل انها مقسمة فيما بينها والحكومة غير قادرة على مواجهتها وما يقال عن مسكها وانهاء الفشل غير دقيق”، مؤكدا بان “انهاء الفساد في المنافذ سيدر اموال طائلة لخزينة الدولة وهذا مايجب ان يتحقق من خلال اعتماد اجراءات حاسمة في فرض سيطرة القوى الحكومية على المنافذ”.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة، في تموز الماضي أن الحكومة أعدت خطة متكاملة لمسك المنافذ بالقوة، بالتنسيق مع هيئة المنافذ الحدودية وذلك بعد مسك منفذي مندلي والمنذرية.