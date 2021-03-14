Posted on by

حالة وفاة واحدة و55 إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا

أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اليوم الأحد، تسجيل حالة وفاة واحدة لمصاب بكوفيد 19 في شمال وشرق سوريا.

وقال الدكتور جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن حالة الوفاة هي لرجل من الرقة.

وأكد مصطفى أنهم سجلوا 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا وهي 33 ذكور و22 إناث.

وأشار إلى أن حالات الاصابة توزعت على الشكل التالي: 17 حالة في الحسكة – 13 حالة في قامشلو – 3 حالات في ديرك – 17 حالة في الطبقة – 4 حالات في الرقة – حالة واحدة في منبج.

ويصبح عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 8828 حالة منها 338 حالة وفاة و 1254 حالة شفاء.

, ,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close