شكوك بتحقيقات البودور وفصيل مسلح يهجر السكان لتوسيع تجارته في المناطق المحررة

بغداد/ تميم الحسن

إيرادات بمئات الملايين شهرياً وراء ما جرى في قرية البودور جنوب تكريت، فيما يبدو “سيناريو داعش” جاء للتغطية على فصيل مسلح هناك يمتلك صلاحيات “استثنائية”.

وقال عثمان الغانمي وزير الداخلية، بان البحث عن الجناة قد بدأ، عقب زيارته الى القرية التي شهدت مساء الجمعة، مقتل 8 اشخاص، بينهم اشقاء.

كما قال ان هناك “مداولات” لتغيير القطعات العسكرية والخطط الامنية بحسب طلب الاهالي.

وكشفت قيادة العمليات المشتركة، في وقت سابق، مهام الوفد الامني الذي وصل محافظة صلاح الدين، وقالت بانه جاء لـ”كشف الحقائق” و”تعزية اهالي الضحايا”.

واتهمت الحكومة “داعش” بانه وراء الهجوم الذي طال ثلاثة منازل لمدنيين وعسكري في القرية، معتبرا ان التنظيم يسعى من وراء ذلك للعودة الى المنطقة.

وكان ذوو الضحايا قد رفضوا اجراء مراسيم التشييع قبل وصول رئيس الوزراء او وزير الداخلية على أقل تقدير. وتقول مصادر مطلعة في صلاح الدين لـ(المدى) ان “تسويق داعش بانه وراء الهجوم هو للتغطية على فصيل مسلح لا يستطيع ان يقف احد بوجهه”. ويسيطر الفصيل منذ نحو 6 سنوات على عدة مناطق في جنوب تكريت، ويمنع عشرات آلاف من السكان للعودة الى مدنهم لاسباب تتعلق بتجارة بدأ يمارسها الفصيل بعد طرد التنظيم.

ويقول المصدر وهو قريب من قيادة العمليات في صلاح الدين ان “الفصيل يقوم بعمليات ابتزاز منذ تحرير تكريت في 2015 ضد سكان عدة مناطق في صلاح الدين”.

ويتابع: “هناك احواض هائلة للأسماك في مناطق جنوب تكريت حيث موقع سيطرة الفصيل، ومزارع للحيوانات تدر مئات الملايين شهريا، وهؤلاء المسلحون يشاركون في كل شيء”.

ويؤكد المصدر ان “حادثة البودور هي تخويف للسكان الذين يرفضون اعطاءهم اتاوات او السماح للفصيل المشاركة معهم في التجارة”.

بأمر الفصيل

ويتمتع هذا الفصيل بصلاحيات غير اعتيادية، حيث جرت في الـ6 اشهر الماضية، 5 حوادث قتل فيها نحو 60 شخصا في مناطق تقع تحت سيطرة الفصيل. ويجزم المصدر ان وزير الداخلية، الذي وصل امس الى جنوب تكريت، بانه “اخذ اذن الفصيل قبل ان يدخل”. ويشير المصدر الى ان ذلك الفصيل “يمنع وزراء ومسؤولين من عبور سيطراته، ولا يسمح لهم بالدخول الا بعد التأكد من سبب وجودهم هناك”. واكد وزير الداخلية عثمان الغانمي، السبت، وجود مداولات بشأن مطالب استبدال قطعات عسكرية في صلاح الدين.

وقال الغانمي في تصريحات صحفية إن “هناك طلبات من أهالي القرية التي حصل فيها الحادث الارهابي بتبديل القطعات العسكرية وإعادة الخطط الأمنية”، لافتاً الى أن “هناك مداولة مع القائد العام بهذا الصدد وستكون هناك حلول”. وأشار الغانمي الى أن “دماء الأبرياء لن تذهب سدا، وستتم المتابعة والمحاسبة بالقوة”، مبيناً أن “لجان التحقيق التي أرسلها القائد العام للقوات المسلحة توصلت خلال 24 ساعة الى نتائج، وتم تحديد الجناة”.

وكان مسلحون بزي عسكري هاجموا الجمعة، ثلاثة منازل لمحامي، ومنتسب امني، ومدني، وقتلوا 8 بينهم اشقاء، فيما نجا 7 آخرون.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، بحسب الوكالة الرسمية، إنه “بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وصل وفد امني الى محافظة صلاح الدين برئاسة وزير الداخلية عثمان الغانمي ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري لتحقيق عدة مهام”.

واضاف الخفاجي ان “الهدف الاول من الزيارة الوقوف على اسباب الحادث الاجرامي الذي وقع في قرية البودور بمنطقة العوينات التابعة لمدينة تكريت وكذلك للاطلاع على نتائج التحقيق الخاصة بالاعتداء الاجرامي ومواجهة اي تهديد من عناصر داعش قد يكونون متواجدين في مناطق معينة واتخاذ اجراءات بحقهم”.

واشار الخفاجي الى ان “السبب الآخر هو زيارة ذوي الضحايا وحضور مجلس العزاء وتعزيتهم”، مبينا ان “الوفد سيطلع ايضا على الوضع الامني في المحافظة”.

واوضح ان هذا العمل الاجرامي نفذه ارهابي من داعش لكن بدوافع جنائية انتقامية بعد ان رفض اهالي القرية عودته بينهم ولكن الجريمة تبقى ضمن الارهاب الذي تمارسه عصابات داعش.

وشدد الخفاجي على ان “القوات الامنية لديها عمل كبير ستقوم به في الايام القليلة المقبلة ضد تواجد هذه العصابات الارهابية”.

أسرع تحقيق

وكانت منصات تابعة لتنظيم “داعش” قد تبنت مسؤولية الهجوم على القرية، فيما قالت خلية الاعلام الامني ان احد السكان “المطرودين” من القرية لانتمائه الى التنظيم هو المسؤول عن الهجوم. ويعد التحقيق الاخير هو الاسرع منذ عدة سنوات في حوادث مشابهة، حيث لم تعلن الحكومة حتى الان الجهة المسؤولة عن حادثة الفرحاتية في جنوب تكريت، على الرغم من اعلانها اكتمال التحقيقات قبل نحو 5 اشهر.

واتهم بالحادث الذي جرى في تشرين الاول الماضي، وتسبب بمقتل 8 شباب واختطاف 4 آخرين -لم يعرف مصيرهم حتى الان- الفصيل التابع لحركة عصائب اهل الحق، التي نفت بشكل قاطع مسؤوليتها عن الهجوم.

وبحسب شهود عيان في مناطق البودور تواصلت معهم (المدى) فان معظمهم يفكرون بـ”هجرة القرية” بسبب التصرفات السيئة للفصيل المسلح الذي يسيطر على مناطق في جنوب تكريت.

وقال السكان ان “الفصيل هو مسؤول عن منع عودة سكان العوجة لانهم يديرون تجارة مربحة هناك”، مؤكدين ان المسلحين “يريدون اخلاء اغلب القرى للهدف نفسه”.