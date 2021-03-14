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عالية نصيف تدعو إلى اغتنام فرصة ارتفاع أسعار النفط لتوظيف الفائض من الموازنة في تمويل ميناء الفاو 

دعت النائبة عالية نصيف السلطة التنفيذية إلى اغتنام فرصة ارتفاع أسعار النفط لتوظيف الفائض من الموازنة في تمويل مشروع ميناء الفاو الكبير .

وقالت في بيان اليوم :” أن السعر الحالي لبرميل النفط وما شهده من ارتفاع في الأسواق العالمية مؤخراً يشير إلى عدم وجود عجز فعلي في الموازنة، سواء تم تعديل سعر البرميل المخطط او لم يعدل، وبالتالي يجب دفع تكلف ميناء الفاو الكبير والبالغة ستة مليارات دولار “.

وأضافت :” ان توظيف الفائض من الموازنة في هذا المشروع الحيوي العملاق سيرفع عن كاهل الدولة عبء تسديد المبلغ مستقبلاً ويجعل الشركة المنفذة ملزمة بإنجاز المشروع بأسرع مدة، علماً بأن العائدات ستأتي لخزينة الدولة عندما يتم افتتاح المرحلة الأولى من الميناء “.

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