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فولكسفاجن تعتزم تسريح 5 آلاف موظف في ألمانيا

أفادت وسائل إعلام ألمانية، الأحد، بأن شركة فولكسفاجن لصناعة السيارات تعتزم الاستغناء عن خمسة آلاف موظف من خلال التقاعد المبكر أو الجزئي للموظفين الأكبر سناً، في خطوة قد تكلف 500 مليون يورو (598 مليون دولار).
ونقلت صحيفة «هاندلسبلات» عن متحدثة باسم الشركة تأكيدها الاتفاق على الخطة مع مجلس العاملين، بما يشمل إتاحة التقاعد الجزئي لمواليد 1964، والتقاعد المبكر بالنسبة للموظفين الأكبر سناً.
وذكرت الصحيفة أن فولكسفاجن خصصت 500 مليون يورو من أجل الخطة؛ لأنها تعتزم تعويض الموظفين الذين سيتركون وظائفهم من خلال منحهم زيادات لمستحقات التقاعد على الرغم من أنها ستوفر مليارات على المدى الطويل.
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