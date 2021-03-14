كركوك: ‹بارزاني الخيرية› توزع هدايا على المواليد الجدد في ذكرى ولادة بارزاني الخالد

وزعت مؤسسة بارزاني الخيرية، اليوم الأحد 14 آذار/ مارس، هدايا على المواليد الجدد في مدينة كركوك، في ذكرى ولادة القائد الكوردي التاريخي مصطفى بارزاني.

وضمن فعاليات الذكرى السنوية لولادة الأب الروحي للكورد بارزاني الخالد، تم توزيع هدايا على المواليد الجدد في كركوك في هذا اليوم.

سوران خلف، مسؤول الإعلام والعلاقات في مؤسسة بارزاني الخيرية أفاد: «بسبب تفشي وباء كورونا، كانت نشاطاتنا محدودة في ذكرى ميلاد الأب الروحي للكورد بارزاني الخالد، لكن قمنا بتوزيع الهدايا على المواليد الجدد اليوم، تتضمن بطاقات تهنئة ومستلزمات المواليد الجدد».