مجزرة لابورتا.. ماركا: برشلونة يخطط لبيع 5 نجوم في الميركاتو الصيفي

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية عن مجزرة محتملة داخل برشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل بقيادة رئيس العملاق الكتالوني الجديد، جوان لابورتا، من أجل إعادة الفريق للطريق الصحيح.

ويسعى لابورتا لإحداث ثورة داخل صفوف برشلونة وتصحيح ما كان يقوم به المجلس السابق بقيادة، جوسيب ماريا بارتوميو، على مدار آخر 6 سنوات.

وزعمت الصحيفة الشهيرة أن برشلونة لا يمكنه شراء لاعبين جدد إلا من خلال رحيل بعض اللاعبين الذين قد يوفرون للنادي التمويل المالي الكافي للصفقات بعد نهاية الموسم الحالي.

وبالتالي، هناك 5 نجوم قد يرحلون في مجزرة منتظرة من لابورتا وذكرت “ماركا” أن فيليب كوتينيو، صامويل أومتيتي، أنطوان جريزمان، جونيور فيربو ومارتن برايثوايت.

سبق لهؤلاء النجوم وارتبطت أسمائهم بالعديد من الأندية الأوروبية خاصة من الدوري الإنكليزي الممتاز وأندية ليفربول، مانشستر يونايتد، وست هام يونايتد وآرسنال.

الجدير بالذكر أن برشلونة يعاني ماديًا مع انتشار فيروس كورونا في العام الماضي 2020، ويحاول لابورتا إيجاد الحلول المناسبة لتدعيم الفريق دون زيادة المشاكل الاقتصادية على العملاق الكتالوني في ظل الاهتمام بضم لاعبين مثل إيرلينج هالاند، ممفيس ديباي، روميلو لوكاكو على مستوى الخط الهجومي.