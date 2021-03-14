مسؤول في وزارة التربية عن الامتحانات: نشر دوريات أمنية لإغلاق مدارس!

أعلنت وزارة التربية، أمس السبت، إطلاق دوريات أمنية لمراقبة المدارس ورياض الأطفال الأهلية المخالفة لتعليمات الحظر.

وقال الوكيل الإداري لوزارة التربية فلاح القيسي في تصريح صحفي إن “هناك مقترحات قيد الدراسة من قبل هيئة الرأي واللجنة الدائمة للامتحانات لمتابعة أوضاع التعليم والامتحانات للعام الدراسي الحالي في ظل الجائحة، حيث تم تقديم مقترح يرمي إلى البدء بالتعليم الالكتروني للفصل الثاني من العام الدراسي الحالي في حال استمرار الحظر الصحي، ومراجعة المواد الدراسية للفصل الأول، من أجل إجراء امتحان نهائي واحد للفصلين على أن تكون درجته من 100”.

وأضاف أن “هذا المقترح يعد أحد المقترحات التي طرحتها الوزارة للمختصين بالشأن التربوي من أجل معالجة وضع الطلبة في ظل كورونا وإكمال التعليم عن بعد أو إجراء الامتحانات حضوريا أو الكترونيا”.

وتابع القيسي، “تم تأجيل إجراء الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين للمراحل الابتدائية والثانوية، تماشياً مع مقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة باستمرار حظر التجوال الشامل والجزئي للحفاظ على سلامة الطلبة، وسيتم الإعلان عن الموعد الجديد وتعميمه الى المديريات العامة للتربية ببغداد والمحافظات”.

وأكد الوكيل الأداري أن “الوزارة نسقت مع الجهات الأمنية لإغلاق المؤسسات التربوية الأهلية المخالفة لقانون الحظر الصحي”.

وأضاف أن “هناك دوريات أمنية تعمل على مدار الساعة من أجل إغلاق المدارس ومعاهد التقوية ورياض الأطفال الأهلية، والعمل على سحب الإجازة الممنوحة في حال مخالفتها تعليمات الحظر الصحي وفرض غرامة مالية ومحاسبة مؤسسها قانونياً”.

وأشاد، “بدور الجهات الأمنية التي ساندت الوزارة بإغلاق هذه المؤسسات”، مبيناً أن “هناك تعليمات فرضتها وزارة التربية على المدارس للالتزام بالحظر الصحي الذي فرضته اللجنة العليا للصحة والسلامة لمواجهة الموجة الجديدة لكورونا”.