نائب رئيس البرلمان العراقي: وفد كوردستان سيكون في بغداد قبل التصويت على الموازنة

أعلن نائب رئيس البرلمان العراقي، اليوم الأحد، أن وفد حكومة إقليم كوردستان سيعود إلى بغداد قبل جلسة إقرار الموازنة الاتحادية للعام 2021 التي لم يتم تحديدها لغاية الآن.

وقال د. بشير حداد في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم في أربيل، إنه «مما لاشك فيه أن وفد حكومة الإقليم سيقدم إلى بغداد قبل جلسة التصويت على الموازنة».

مردفاً بالقول: «طالبنا بألاّ يتم إدراج مشروع قانون الموازنة على جدول أعمال جلسة يوم غد الاثنين، وأن تحدد جلسة خاصة له».

وأوضح أن «من أسباب عدم تحديد جلسة للموازنة هو عدم إقرار قانون المحكمة الاتحادية فتوجد مشاكل كثيرة حوله».

وتابع حداد بالقول، إن «حصة كوردستان لاتُعيق إقرار الموازنة، فالإقليم أعلن تأييده لمشروع القانون المرسل من الحكومة»، مشيراً إلى أن «هناك مشاكل وخلافات أخرى تعرقل التصويت على الموازنة منها أن هناك أطرافاً تشترط إقرار قانون المحكمة الإتحادية قبل الموازنة، فيما تسعى جهات أخرى إلى خلق مشكلة لحكومة الكاظمي بالموازنة».

وزاد قائلاً إن «من بين الخلافات أسعار النفط المدرجة في الموازنة حيث هناك مطالبات لرفع السعر في الموازنة».

من جانبه أكد النائب رياض المسعودي, اليوم، وصول وفد حكومة الإقليم المفاوض بشان الموازنة إلى بغداد صباح اليوم، مشيراً إلى أن الوفد سيجري مفاوضات الساعات الأخيرة قبيل بدء جلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة غداً الاثنين.

وقال المسعودي في حديث صحفي، أن «الوفد الكوردي وصل إلى بغداد لإجراء المفاوضات الأخيرة مع أطراف حكومية ونيابية للاتفاق على الصيغة النهائية لاستحقاق الإقليم بالموازنة».

وأضاف أن «مفاوضات وفد الإقليم ستستمر اليوم وحتى صباح الغد قبيل بدء جلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة في جلسة الغد الاثنين بعد أن وافق رئيس مجلس النواب على مقترح أكثر من 150 نائب بإدراجه على جدول أعمال جلسة الاثنين».