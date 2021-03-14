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واسط تنتج 13 ألف طن سنوياً من الأسماك

أعلنت مديرية الزراعة في محافظة واسط، أن إنتاج الأسماك في المحافظة وصل إلى (13) ألف طن سنويا.

وقال وكيل مدير الثروة السمكية في مديرية زراعة واسط عدنان حسين في تصريح صحفي، إن “إنتاج الأسماك في المحافظة وصل إلى (13) ألف طن سنوياً، وإن محافظة واسط تمتلك (198) حوضاً سمكياً طينياً و(63) حوضاً من الأقفاص العائمة، فضلاً عن ثلاثة مشاريع لتربية الأسماك المغلقة، إضافة إلى المسطحات المائية المتمثلة بنهر دجلة وهور الدلمج”.

واضاف أن “المحافظة حققت الاكتفاء الذاتي وأنها تصدر السمك بأنواعه إلى المحافظات العراقية”، مبيناً أن “محافظة واسط تعدّ في المرتبة الأولى من بين المحافظات في إنتاج السمك وتتميز بوجود أنواع مختلفة من السمك ومنها الكاريبي والشبوط والبني”.

من جانبه، أشار المهندس الزراعي حيدر حسين إبراهيم الى أن “قسم الثروة السمكية بمديرية زراعة واسط ، فاتح الدوائر المعنية ، ومنها قيادة شرطة واسط من أجل منع عمليات الصيد الجائر”، منوهاً الى أن “قسم الثروة السمكية نسق مع الدوائر ذات العلاقة من أجل منع رمي النفايات في حوض دجلة للحفاظ على الثروة السمكية”.

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