الازمة النيابية توصي بشأن الحظر الشامل وتحدد موعد امتحانات نصف السنة

اعلنت خلية الأزمة النيابية، الاثنين، رفعها توصيات الى االجنة العليا من اجل رفع الحظر الكلي وتحديد موعد لامتحان نصف السنة.

وذكر مقرر خلية الأزمة جواد الموسوي في حديث لوكالة الانباء الرسمية اليوم (15 اذار 2021)، إن “خلية الأزمة النيابية ستعقد اجتماعا يوم الاربعاء المقبل بحضور وزيري التربية والصحة”.

وأضاف، أن “التوصيات التي سترفع الى اللجنة العليا تتضمن رفع الحظر الكلي والابقاء على الحظر الجزئي”.

وأشار الى أن “التوصيات الاخرى تتضمن تحديد موعد لامتحانات نصف السنة يكون حضوريا”.

وتابع، ان “موعد الامتحانات يكون بين العشرين الى 25 من الشهر الجاري”.

وأوضح أن “من بين التوصيات التشديد على لبس الكمامة واستغلال القاعات الكبيرة وعدم السماح بالتجمعات واعتماد التباعد الاجتماعي”.

ا.ح