العمليات المشتركة بشأن النزاعات العشائرية: سنطبق القانون

أكدت قيادة العمليات المشتركة، إصرار القوات الأمنية على تطبيق القانون ومنع القيام بأي نزاعات تسيء إلى السلم المجتمعي.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح صحفي إن «القوات الامنية مصرّة على تطبيق القانون ومنع القيام بأي نزاعات تسيء الى المجتمع والسلم المجتمعي»، مبيناً أنه «لا توجد عودة للنزاعات العشائرية».

وأضاف أنه «بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي فإن قيادة العمليات المشتركة ومختلف القوات الأمنية لديها يومياً عمليات متابعة وملاحقة لكل من يقوم بما تعرف بالدكة العشائرية أو استخدام السلاح خارج نطاق الدولة».

وأشار الى أن «القوات الأمنية تمنع استمرار تلك الظواهر السلبية وأن تأخذ انتشاراً أو تهدد أمن المواطنين».

وتابع أنه «تم تفعيل أوامر إلقاء القبض بحق كل من يستخدم النزاعات العشائرية للإساءة أو يستخدم سلطة السلاح فوق سلطة القانون».