الوافدون العرب يعاودون اقتحام قرية كوردية جنوب كركوك

في اطار سياسة التعريب التي تنفذها ادارة 16 اكتوبر في كركوك ، حاول العشرات من العرب الوافدين، مجدداً، اليوم الاثنين، اقتحام قرية پەلكانه التابعة لناحية سرگران بقضاء الدبس في محافظة كركوك، أبرز المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان أو ما تسمى بـ ‹المتنازع عليها›.

واكد عدد من المواطنين في قرية پەلكانه، لمراسل ، بانه “حاول عدد من العرب الوافدين، من عشائر شمر، صباح اليوم، اقتحام قريتنا والاستيلاء على الاراضي الزراعية، رافعين شعارات ومرددين هتافات يطالبون فيها المسؤولين العسكريين بالتعاون معهم لاحتلال اراضي ومنازل المواطنين الكورد في هذه المنطقة”.

وتعود مشكلة الأراضي الزراعية في ناحية سرگران بقضاء الدبس إلى عهد النظام البعثي السابق، حيث تم ترحيل سكان المنطقة الأصليين من الكورد عام 1987 بقوة السلاح في إطار سياسة التعريب وتم توزيع أملاكهم وأراضيهم على العرب الوافدين من وسط وجنوب العراق، على الرغم من أن الكورد لديهم سندات تمليك (الطابو الأسود) رسمية تعود للعام 1960 وقبلها، وهذه الأراضي تعود مليكتها لهم منذ مئات السنين.

الجدير بالذكر أن هناك مشاكل حول ملكية الأراضي الزراعية في 38 قرية بناحية سرگران، 26 منها أُعيدت للمزارعين الكورد دون اعتراض من العرب، إلا أن 12 قرية لا تزال المشاكل فيها مستمرة بين المزارعين العرب والكورد، على الرغم من أن العرب كانوا قد حصلوا على تعويضات رسمية عام 2003 وعادوا إلى مناطقهم الأصلية، إلا أنهم الآن وبدعم من الجيش العراقي وميليشيات الحشد الشعبي وبكتب مزورة موقعة من محافظ كركوك بالوكالة راكان الجبوري عادوا للمطالبة بأراضي 12 قرية والتي تبلغ مساحتها ما يزيد على 63 ألف دونم.