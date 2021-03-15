بعد 11 عاماً.. غادة عبد الرازق تكشف سبب خوفها من حسن يوسف في “زهرة وأزواجها الخمسة”

حقّق مسلسل “زهرة وأزواجها الخمسة” الذي عُرض في العام 2010، أي منذ نحو 11 عاماً نسبة مشاهَدة عالية، وما زال يعيش في ذاكرة الكثير ممن تابعوه. ومن المعروف أنه جمع عدداً كبيراً من النجوم إلى جانب بطلته الفنانة المصرية غادة عبد الرازق.

وأخيراً، تحدثت غادة عن كواليس العمل في لقاء تلفزيوني، وقالت فيه إنها كانت تخاف من الفنان حسن يوسف، وتشعر بالقلق من ألا يُلقي التحية عليها بسبب تديّنه قبل أن تفاجأ بتوجّهه نحوها ومصافحته لها.

وذكرت أن حسن يوسف كان يروي لفريق العمل ذكريات من “أيام الزمن الجميل”. وأن أجواء من الضحك والمرح والمزاح كانت تسود كواليس العمل.

يُشار إلى أن المسلسل من تأليف مصطفى محرم وإخراج محمد النقلي. وشارك فيه إلى جانب غادة عبد الرازق وحسن يوسف كلٌ من: كريمة مختار وأحمد السعدني ومحمد لطفي وعمر حسن يوسف وهناء الشوربجي .وهياتم وشمس ورحاب الجمل .وعثمان محمد علي وحجاج عبد العظيم.