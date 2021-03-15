جينيفر لوبيز وأليكس رودريغيز ينفيان نبأ فسخ خطوبتهما

نفت جنيفر لوبيز وخطيبها اليكس رودريغيز في بيان ارسلاه لشبكة CNN امس السبت من خلال ممثلهما أنباء فسخ خطوبتهما موضحين من خلاله بأنهما لا يزالان على علاقة وأنهما “يعملان على حل بعض المشاكل التي تواجههما”.

نفت جنيفر لوبيز وخطيبها اليكس رودريغيز في بيان ارسلاه لشبكة CNN امس السبت من خلال ممثلهما أنباء فسخ خطوبتهما موضحين من خلاله بأنهما لا يزالان على علاقة وأنهما “يعملان على حل بعض المشاكل التي تواجههما”.

ويأتي البيان بعد أن ضجت المواقع الإخبارية في أميركا بنبأ فسخ خطوبتهما التي إستمرت قرابة العامين مساء الجمعة.

يذكر أن الثنائي أجلا حفل زفافهما مرتين خلال العام الماضي بسبب فايروس كورونا. وبعد أن ظهرت شائعات بأن لاعب فريق يانكيز كان يحادث نجمة “Southern Charm” ماديسون ليكروي عبر تطبيق “فيس تايم”.

ومع ذلك ، نفت مصادر قريبة منه الشائعات الشهر الماضي. وقال المصدر “إنه لا يعرف هذه المرأة”.

ولكن ليكروي اعترفت بأنهما “تحدثا عبر الهاتف” ، لكنهما “لم يلتقيا قط”.

وقالت “هذه هي الحقيقة”، مضيفة أنه “لم تحدث بينهما علاقة جسدية … وبأنها مجرد أحد معارفه”.

ولم يعلق أي منهما على خبر الإنفصال جتى الآن، لكن رودريغيز البالغ من العمر 45 عامًا ألمح إلى الانفصال بشكل غير مباشر على الإنستغرام ، حيث نشر لقطة لنفسه بمفرده على متن يخت في ميامي.