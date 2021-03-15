زيدان يعترف: عودة رونالدو إلى ريال مدريد “ممكنة”

رد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريـال مدريد، زين الدين زيدان، عن الشائعات التي ظهرت عبر الصحافة والإعلام في الأيام الماضية حول عودة، كريستيانو رونالدو.

وارتبط اسم رونالدو بالعودة من جديد إلى قلعة “سانتياغو برنابيو” في الميركاتو الصيفي المقبل بعد 3 سنوات تقريبًا من رحيله إلى يوفنتوس مقابل 100 مليون يورو.

ووجهت شبكة “سكاي سبورتس” سؤالًا للفرنسي بهذا الأمر وهو “هل شائعات إمكانية عودة البرتغالي صحيحة؟!” في مؤتمره الصحفي لمباراة أتالانتا، وقال: “نعم، يمكن أن تكون ذلك!”.

وتابع: “نحن نعرف كريستيانو جيدًا لكنه لاعب في يوفنتوس الآن، وعلينا أن نحترم ذلك”.

وأضاف في النهاية: “رونالدو يلعب في نادٍ آخر، دعونا ننتظر لنرى ما سيحدث في المستقبل”.