شروط التباعد الاجتماعي تحول دون احتفال الصابئة المندائيين بعيد البنجة (البرونايا)

ذي قار / حسين العامل

أعلنت طائفة الصابئة المندائيين في ذي قار، أمس الأحد، عن إلغاء الاحتفالات بعيد البنجة (البرونايا)، الذي يعد من أهم الأعياد المندائية على الإطلاق، كون أيامه الخمسة تعد من الأيام البيضاء المقدسة التي يحتفي فيها المندائيون بذكرى خلق وتكوين عوالم النور والأرواح الأثيرية الأولى.

ويعد عيد البنجة «البرونايا» واحداً من أهم أربعة أعياد سنوية لدى الصابئة المندائيين الذين يبلغ تعدادهم نحو 60 ألف نسمة في جميع أنحاء العالم ، والأعياد المندائية هي العيد الكبير «دهوا ربا»، ويوم التعميد الذهبي «الدهفة ديمانه»، وعيد الازدهار «الدهفة حنينا»، فضلاً عن عيد البنجة ، كما يحتفل المندائيون سنوياً داخل العراق وخارجه، بثلاث مناسبات دينية أخرى، هي «أبو الفل»، و»أبو الهريس»، و»شيشان عبد».

وعن أسباب إلغاء الاحتفال بالعيد يقول رئيس مجلس أبناء الصائبة المندائيين في ذي قار، سامر نعيم، في حديث إلى للمدى إن « احتفالات الصابئة المندائيين بعيد البنجة تم إلغاؤها منذ صباح اليوم (الاحد ) التزاماً بشروط وضوابط التباعد الاجتماعي المعتمدة في تفادي مخاطر الإصابة بوباء كورونا»، لافتاً الى أن « أيام العيد الخمسة هي من الأيام المباركة والمقدسة عند أبناء الطائفة المندائية كونها تجسد تجلّي عظمة الخالق وحكمته بخلق عوالم النور والأرواح الأثيرية الأولى».

وأضاف نعيم إن « الاحتفاء بالعيد سيقتصر على تبادل التهاني ضمن إطار الأسرة الواحدة من دون إجراء الطقوس الجماعية التي كان يجريها إبناء الطائفة في السابق «، لافتاً الى أن « عيد البنجة يمثل فرصة لتنقية النفوس وتطهير القلوب ومناسبة للتجمع والتآزر وإشاعة المحبة والتسامح والغفران والصفح وتنقية الأجواء بين أبناء الطائفة».

والبنجة هي احتفال ديني أكثر مما هي عيد ، وتتضمن طقوسها وفعالياتها في الأيام الاعتيادية التي تخلو من مخاطر الاوبئة إقامة احتفالية تعميد في الماء الجاري على شواطئ الأنهر أو في المندى لكل الصابئة ، وكذلك إقامة وجبات طقسية (اللوفاني) على أرواح المتوفين من أبناء الطائفة، وتقديم الصدقات للمحتاجين في هذه المناسبة ، كما تتضمن استقبال المهنئين بالعيد من صابئة ومسلمين وأديان وطوائف أخرى. فيما يعد الزواج وممارسة الجنس من المحظورات في هذه الأيام الطاهرة.

ويطلق المندائيون على عيد ( البرونايا ) اسم «البنجة»، وهي كلمة فارسية تعني الرقم خمسة نسبة الى عدد أيام العيد، وهي أيام مقدسة ومضيئة تمثل بدايات الخلق الأولى وفجر الحياة المكتمل والخلق العظيم الأول.

وتعد البنجة أو (البروانايا) كما يحب أن يسميها رجال الدين المندائيين من أسعد أيام السنة كونها أياماً نورانية لا يخالطها ظلام وأيامها كالأتي: اليوم الأول (ايلايا ربا – الرب العظيم) واليوم الثاني (مارا ادريوثا – رب العظمة) واليوم الثالث (مندا دهيي – عارف الحياة) واليوم الرابع (ادموث كشطا – رب الحق) واليوم الخامس (المياه الحية الجارية) وهي بحسب اعتقاد المندائيين يوم واحد لا يداخله ظلام لذلك فإنها من حصة النفس المعرجة إلى أصلها الحياة الأولى ، ففيها حسبما تشير مصادر الديانة المندائية تجلّت حكمة الخالق بخلق وتكوين عوالم النور والأرواح الأثيرية الأولى وفيها أيضاً تتفتح بوابات النور وتنزل الملائكة والأرواح الطاهرة ويعم نورها الأرض. لذلك فان هذه الأيام المقدسة لا تحتسب ضمن أيام السنة المندائية ولا تحتسب من العمر أيضاً وفق الاعتقاد المندائي.

وفي مثل هذا اليوم من أيام عيد البنجة كان أبناء الصابئة المندائيون يتوافدون منذ ساعات الصباح الأولى على المندى وهم يرتدون رستهم البيض التي تتكون من خمس قطع هي (الكسويا – القميص) و(الشروال – السروال) و(البرزنقا- العمامة) و(النصيفة – الوشاح) و (الهميانة – الحزام ) وهذه الأخيرة عبارة عن حزام من الصوف يتكون من 61 خيطاً وهو أقدس جزء في الرسته.

ويصوّر أحد شيوخ المندائيين طقس التعميد (الارتماس بالماء) قائلاً (الماء هو الذكر والأرض هي الأم والأنسان حين ينزل الماء يصبح جنيناً وبعد التعميد يولد الإنسان من جديد، لأن التعميد يغفر الأخطاء غير المقصودة أما المقصودة فغفرانها عند الله).