فيتو الخلاف النفطي يجهض مساعي تمرير الموازنة بالأغلبية ويرجئ التصويت

بغداد/ فراس عدنان

رفع مجلس النواب فقرة التصويت على مشروع قانون الموازنة من جدول أعمال جلسة اليوم الاثنين، فيما قالت أوساط سياسية ان سبب التأجيل هو الخلاف النفطي والمالي مع إقليم كردستان، وآليات توزيع الإنفاق العام بين المحافظات، وخلو المشروع من الدرجات الوظيفية، إضافة إلى انتظار إكمال تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا.

ويقول النائب محمود الشبكي، عضو اللجنة المالية النيابية، في حديث إلى (المدى)، أمس، إن “مجلس النواب كان قد وضع التصويت على الموازنة في جدول أعمال جلسة اليوم الاثنين، لكن حراكاً سياسياً حصل خلال اليومين الماضيين دفع رئاسة المجلس الى رفع هذه الفقرة من جدول الأعمال”، مبيناً أن “الاتفاق الأولي ينص على وضع الموازنة على جدول اعمال جلسة يوم غد الثلاثاء”.

وأوضح الشبكي، أن “الهدف من وراء هذا التأجيل هو منح الكتل السياسية المزيد من الوقت لعلها تتوصل إلى حلول بشأن الفقرات المختلف عليها”.

وشدد عضو اللجنة المالية، على “ضرورة أن يبدأ مجلس النواب بالتصويت على القانون في الأسبوع الحالي، لأننا أضعنا وقتاً كبيراً في الحوارات”.

وأشار الشبكي، إلى أن “الرأي العام ينبغي أن يعلم بان اللجنة المالية ليست السبب وراء تعطيل الموازنة، بل أنها سلّمت المشروع إلى رئاسة المجلس لعقد جلسة التصويت”. ونوّه إلى أن “المادة 11 من القانون ما زالت عليها الخلافات وهي تتعلق بمستحقات إقليم كردستان والتسوية المالية والاتفاقية النفطية”.

وتقترح القوى الشيعية إلغاء الفقرة أولا من المادة (١١) التي تحتسب مستحقات إقليم كردستان للسنوات السابقة من ٢٠١٤ إلى ٢٠١٩ على الرغم من عدم تسليمه الإيرادات النفطية وغير النفطية، وإلزام الإقليم بتسليم ٤٦٠ ألف برميل يوميا إلى شركة سومو وفي حالة عدم التزام الإقليم لا تسدد نفقات الإقليم ويتحمل المخالف لهذا النص المسؤولية القانونية.

وبين، أن “اللجنة المالية تنتظر أن يتم حسم تلك الملفات من خلال التواصل بين الكتل السياسية والحكومة الاتحادية وإقليم كردستان”.

وشدد عضو اللجنة القانونية البرلمانية، على أن “الاتفاق الذي نأمل أن يتم التوصل إليه سيتم تحويله إلى مادة تدرج بدلاً عن النص الحكومي المعترض عليه من الكتل الشيعية لكي نشهد التصويت على القانون بشكل كامل”.

وأورد، أن “دعوة بعض النواب للتصويت على القانون بالأغلبية وضع الجهات المعنية بالمادة الخلافية أمام حرج وبالتالي أصبحت تبحث عن حلول مستعجلة”.

وأستطرد الشبكي، أن “اللجنة المالية بجميع الأعضاء لا ترغب بأن نمضي بالقانون إلى الأغلبية، إنما تسعى ليكون التصويت بتوافق الكافة، وقد بذلت جهوداً كبيرة لكن الحلول يجب أن تأتي عبر الحوارات السياسية، بعد أن أكملنا جميع الجوانب الفنية للمشروع”.

ويرجح، بأن “تتم تجزئة القانون في حال عدم الوصول إلى اتفاق خلال الساعات المقبلة، بالتصويت على المواد المتفق عليها وترحيل الخلافية إلى جلسة لاحقة”.

ومضى الشبكي، إلى أن “خيار الأغلبية قد يكون حاضراً إذا لم نصل إلى حل، لكننا نتمنى أن لا تكون هذه الدعوات جدية، رغم أن هناك ضغطاً شعبياً على تمرير القانون وعدم حصول المزيد من التأخير، فالموضوع لم تتضح ملامحه بعد والساعات القادمة كفيلة بحسمه”.

من جانبه، ذكر مقرّر اللجنة النائب أحمد الصفار، أن “خلافات عديدة ما زالت تعرقل إكمال تشريع قانون الموازنة في مقدمتها موضوع حقوق الإقليم والتزاماته المالية والنفطية”.

وأضاف الصفار، في تصريح إلى (المدى)، أن “بعض الخلافات غير المعنية بالملف السياسي يمكن حسمها داخل مجلس النواب من خلال اعتماد الأغلبية في التصويت، مثل كيفية توزيع الإنفاق العام على المحافظات، والمعايير المعتمدة في ذلك”.

وأكد، أن “الخلاف الفني الآخر يتعلق بالدرجات الوظيفية، حيث أن الموازنة تخلو من التعيينات وهو أمر واجه اعتراضاً من بعض الكتل السياسية وطالبت بمعالجته من خلال الصلاحيات الدستورية للبرلمان”.

وشدد الصفار، على أن “الخلاف السياسي ينبغي أن يكون حله من خلال الوفود التفاوضية واللقاءات المباشرة لكي نخرج بنتيجة ترضي جميع الأطراف سواء الكتل السياسية في بغداد أو إقليم كردستان”.

وبشأن تأجيل الموازنة، رد مقرّر اللجنة المالية، أن “ذلك صحيح، فقد تم رفعها من جدول الأعمال لحين التصويت على باقي فقرات قانون المحكمة الاتحادية العليا”.

وانتهى الصفار، إلى أن “قانون الموازنة هو يمثل خطة عمل سنوية للدولة العراقية، فجزء منه ينطوي على أرقام متعلقة بالجانب الفني، ولكن هناك أمور سياسية تتطلب اتخاذ قرارات واضحة من الجهات المختلفة”.

يشار إلى أن مجلس الوزراء كان قد أرسل مشروع قانون الموازنة إلى مجلس النواب نهاية العام الماضي، فيما أعلنت اللجنة المالية إكمال المناقشات بشأنه في منتصف آذار، وقرّرت إشعار هيئة الرئاسة بأنه جاهز للتصويت باستثناء المادة المتعلقة بإقليم كردستان.