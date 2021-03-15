بسم الله الرحمن الرحيم

معادلة عراقية جديدة (اسقاط النظام السياسي الفاسد)..(ورفض العودة لحكم السنة والبعث)..(ولا تقبل بالارهاب وايران)..(وترفض العودة للمحيط العربي السني الاقليمي).. والمحصلة..

لن نتكلم بعقلية الاكراد بكوردستان ولا بعقلية العرب السنة بغرب العراق.. ولكن سوف نتكلم بالتغيير في العقلية الشعبية للعرب الشيعة.. بوسط وجنوب العراق.. فمن لا يدركها سيراوح بمكانة.. وسيكون ضحية التغييرات القادمة.. ان وقف ضدها.. فالمعادلة واضحة:

1. العرب الشيعة يشعرون بانهم ضحية لحكم البعث والسنة قبل 2003.. وبنفس الوقت يشعرون هم ضحية معارضي حكم البعث وصدام بعد 2003.. لذلك انتفضوا ضد حكم صدام.. وكذلك انتفضوا ضد حكم معارضيه بعده.. عكس السنة العرب لم ينتفضون ضد حكم صدام ولكن انتفضوا ضد الحكم الذي جاء بعده عبر وسائل ارهابية دموية.. لتطرح سؤال (لماذا لا يشعر السنة العرب بانهم ضحية لحكم البعث) ؟

2. العرب الشيعة جميعا ضد الارهاب بكل اشكاله ومسمياته.. كالقاعدة وداعش.. الخ.. ويعتبرونه خطرا يجب اجتثاثه..

3. العرب الشيعة يرفضون الهيمنة الايرانية على العراق .. بكل اشكاله.. (المسلحة المتمثلة بالمليشيات).. و(السياسية المتمثلة بالاحزاب والتيارات والمنظمات الاسلامية الموالية لايران التي حكمت فسادا).. و(الاقتصادية المتمثلة باهمال متعمد للقطاعات الصناعية والزراعية والخدمية وبجال الطاقة العراقية).. مقابلها غرق السوق العراقية بالبضائع الايرانية الرديئة وبمبالغ ضخمة سنويا ترهق الميزانية العراقية مقابل بضائع ايرانية رديئة ..

4. العرب الشيعة يرفضون العودة للمحيط العربي السني الاقليمي الذي نتج عنه انقلابات عسكرية واحزاب واديولوجيات انقلابية فاشية دموية كالناصرية والبعثية وغيرها.. واديولوجيات ارهابية كالاخوان والقاعدة وداعش.. الخ..

هذه النقاط السابقة.. نتج عنها انتفاضة تشرين 2019.. ولكن:

من تصدى اعلاميا لهذه الانتفاضة .. ومن عرض نفسه بانه داعما لها.. لم يدركون النقاط الاربع الماضية لذلك تراجع زخم التظاهرات بوسط وجنوب العراق..:

· فالبعض حاول ان يصور معارضة شيعة العراق للنظام السياسي الحالي بان يكون البديل العودة لحكم البعث والسنة..

· واخرين صور بان رفض شيعة العراق للهيمنة الايرانية .. بان يكون البديل العودة للمحيط العربي السني الاقليمي..

· واخرين صوروا بان رفض شيعة العراق للقوى السياسية الحاكمة فسادا الحالية .. بان يكون البديل العودة لنظام دكتاتوري رئاسي جديد.. يقمع الحريات ويجر البلد للحروب والكوارث..

· واخرين صوروا بان انتفاضة العرب الشيعة بتظاهراتهم الكبرى بانتفاضة تشرين هو (اسقاط حكم يراسه رئيس وزراء محسوب شيعيا .. ليكون البديل سنيا او مسيحيا او يزيديا او صابئيا..الخ) وكانهم ارادوا جر الانتفاضة يقوم بها شيعة لاسقاط حكم محسوب شيعيا لاعادة حكم البعث والسنة؟ وهنا الطامة الكبرى من هؤلاء..

· واخرين صوروا رفض جعل العراق كلب حراسة للبوابة الغربية للامبراطورية الايرانية لولاية الفقيه بعمق دول ناطقة بالعربية كسوريا والعراق واليمن ولبنان.. بان يكون البديل عودة العراق كلب حراسة للبوابة الشرقية لما يسمونه الوطن العربي ضد ايران الفارسية..

المحصلة:

– نظام سياسي جديد (رئاسي فدرالي) .. فاقوى دول العالم (رئاسية فدرالية) كروسيا الفدرالية لبوتين.. وامريكا الاتحادية لترامب سابقا وبايدن حاليا..

– تطبيق الاقاليم الفدرالية الثلاث .. (اقليم كوردستان).. (اقليم غرب الرافدين)..(اقليم وسط وجنوب العراق من الفاو لسامراء مع بادية كربلاء النخيب وديالى)..

– حل جميع المليشيات .. وحصر السلاح فقط بيد المؤسسات العسكرية والامنية الرسمية (الجيش والشرطة)..

– جعل العقيدة الوطنية هي العقيدة الوحيدة للدولة العراقية وللجيش العراقي.. ونبذ العقائد الشمولية القومية والدينية واي عقائد اديولوجيات اخرى..

– تفعيل قوانين الخيانة العظمى والتخابر مع الجهات الاجنبية.. ضد الافراد والجماعات والتنظيمات والاحزاب التي تجهر بولاءها لدولة اجنبية او نظام اجنبي او حاكم اجنبي .. باقصى العقوبات .. لاجتثاث الخيانة العقائدية..

– بناء سور حول العراق كونكريتي مزود باحد الاجهزة الالكترونية والمراقبة .. وخاصة مع الدول التي تاتي منها المخدرات والمسلحين.. وعلى راسها ايران وسوريا..

– الاسراع بمحكمة دولية لمحاكمة اركان الفساد المالي والاداري منذ 2003 .. ومؤسسة لاستعادة الاموال المهربة والمنهوبة لحساب مخصص لاعمار العراق..

– تعديل الدستور.. برفض ازدواجية الجنسية.. وتغيير المادة 18 العار فيه التي عرفت العراقي كابن الزنا من ام تحمل جنسية عراقية واب اجنبي او مجهول.. وتعديلها الى (العراقي هو كل من ولد من ابويين عراقيين بالجنسية والاصل والولادة او من اب عراقي الجنسية والاصل والولادة).. ويطبق التعديل باثر رجعي لكل من تجنس ب الجنسية العراقية بعد عام 1963 ..

– اقامة افضل العلاقات مع الدول المتقدمة بالعالم.. وحصر عقود البناء والاعمار بالشركات العالمية المعتمدة الامريكية واليابانية والالمانية والبريطانية .. وهذه النقطة تساهم بخفض نسبة الفساد.. فاحد اهم اسباب الفساد بالعراق هو التعاقد مع شركات بائسة من دول العالم الثالث وخاصة ايران ومصر وتركيا وسوريا والاردن.. الخ.. تسهل عمليات الفساد بالعراق بالمشاركة مع الطبقة السياسية الفاسدة الحاكمة الحالية.

النقاط السابقة بعض من فيض..

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واخير يتأكد للعرب الشيعة بالعراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

http://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

سجاد تقي كاظم