هيئة الاستثمار: 1770 مشروعاً متلكئاً في العراق

كشفت هيئة الاستثمار الوطنية، أمس الأحد، عن وجود 1770 مشروعاً وهمياً ومتلكئاً في عموم العراق، فيما أشارت الى أن المشاريع المنجزة هي 500 فقط.

وقالت رئيسة الهيئة سهى النجار إن “تسهيلات منح الفيزا للشركات الاستثمارية تكون حسب قانون الاستثمار”، مبينة أن “الشركات التي تعمل في العراق يسمح لها بجلب 50 % من العمالة وتمنح لهم الفيزا عن طريق هيئة الاستثمار”.

وأضافت، أن “الهدف من السماح للشركات بجلب 50 % من العمالة الاجنبية، هو لتشجيع اليد العاملة العراقية واجبار تلك الشركات بتشغيل 50 % من العمالة العراقية”، مشيرة الى أن “الموازنة تتضمن مشاريع تعود الى الوزارات، حيث أن المشاريع التي تدخل بالموازنة تمول عن طريق الدولة”.

وعن مجموع المشاريع الوهمية والمتلكئة، أكدت النجار أن “هناك احصائية لدى هيئة الاستثمار بشأن المشاريع الوهمية والمتلكئة”، لافتة الى أن “مجموع الاجازات الصادرة منذ بدء الهيئة عملها لغاية اليوم بلغت 2400 إجازة”.

وتابعت أنه “من بين هذه الاجازات يوجد 970 مشروعا نسبة الانجاز فيه صفرا والتي تعتبر وهمية، اضافة الى 800 مشروع متلكئ نسب الانجاز فيها متفاوتة ولكن لم تنجز”، موضحة أن “عدد المشاريع المنجزة هي 500 مشروع فقط”.