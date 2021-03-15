وزير الموارد المائية: تركيا ألزمت نفسها بتسليم العراق حصته المائية

أعلن وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، أمس الأحد، أن البرلمان التركي وافق على مذكرة التفاهم التي تلزم أنقرة بإطلاق الحصة المائية العادلة للعراق. وقال الحمداني أن “المبعوث التركي الخاص أكد وجود اتفاقيات في الأفق ومذكرات تفاهم ستكون في القريب العاجل”، مؤكدا أن البرلمان التركي وافق على مذكرة التفاهم التي تلزم تركيا بإطلاق الحصة المائية العادلة والمنصفة للعراق.

وأضاف الحمداني: هذا الموضوع أعقبه بروتوكول عراقي تنفيذي قدمته الحكومة العراقية. وأشار وزير الموارد المائية إلى أن بلاده “عقدت نحو 6 اجتماعات مع الجانب التركي في هذه الفترة، وهذا ما لم يحصل منذ سنين”.

وسبق أن صرح الحمداني، في العاشر من شهر كانون الثاني الماضي، بأن بلاده ستواجه شحا في المياه إذا لم يتم التوصل لاتفاق مع تركيا.

وكشف الوزير، حينها، أن لدينا رغبة لحسم ملف المياه مع تركيا، لكن الأخيرة تريد شهرين للدراسة، مشيرا إلى أن أزمة المياه في العراق بدأت تطفو على السطح مع إعلان تركيا بدء ملء سد “إليسو”، والذي يخشى العراقيون من أن يتسبب في موجة من الجفاف.

وقد تم افتتاح سد “إليسو” في 2018، وبدأ ملء خزانه المائي في 1 حزيران من العام نفسه، وأقيم السد على نهر دجلة بالقرب من قرية “إليسو” وعلى طول الحدود من محافظة ماردين وشرناق في تركيا. وفي شهر تموز من العام الماضي حذرت وزارة الزراعة العراقية من تأثر قطاع الزراعة في البلاد بسبب عدم التوصل إلى حل لأزمة المياه مع الجانب التركي.