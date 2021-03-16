اصابة مراسل وكالة “ناس” باختناق وجروح طفيفة اثناء تغطيته احتجاجات النجف

١٥/٣/٢٠٢١

أصيب مراسل وكالة ناس زيد السلامي، اليوم الاثنين، باختناق شديد اثناء نقله للاحتجاجات في محافظة النجف.

وافاد السلامي لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق انه كان قرب مبنى المحافظة لنقل الاحداث المتواصلة، وتعرض لاختناق شديد منعه من اكمال التغطية، جراء استخدام القوات الامنية للغازات المسيلة للدموع، لتفريق المحتجين.

واضاف ان القوات الامنية استخدمت الكرات الحديدية والغازات المسيلة للدموع لإنهاء التظاهرات، ماتسبب بإصابته وعدد من المحتجين بجروح متفاوتة.

وفي الوقت الذي تتمنى فيه جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق السلامة للزميل الصحفي زيد السلامي، فانها تعد ما تعرض له انتهاكا وعرقلة للعمل الصحفي في نقل الاحداث.

وترفض الجمعية استمرار القوات الامنية استهداف اماكن تواجد الصحفيين، وتطالب وزير الداخلية بتوجيه الاجهزة التي تعمل بإمرته بالكف عن استخدام العنف، كما تناشد الصحفيين اخذ الأماكن الآمنة وقت اداء مهامهم الصحفية.